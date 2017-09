Innsbruck – Die gefährlichste Waffe des Populismus ist die Angst – sie lässt sich leicht säen und schwer wieder ausrupfen. Sie hat viele Facetten und sitzt so gut wie jedem Menschen irgendwann im Leben einmal im Nacken.

„Die Angst ist der Feind der Hoffnung“, sagt der kanadische Theatermacher David Diamond im TT-Gespräch. Ausgehend von dieser These macht der Schüler des brasilianischen Regisseurs Augusto Boal, der in den 1970er Jahren das „Theater der Unterdrückten“ entwickelt hat, am Sonntag im Haus der Begegnung Station. Unter dem Motto „Reclaiming Hope From A Culture Of Fear“ geht dort ein interaktiver Theaterabend über die Bühne, bei dem das Publikum eine tragende Rolle spielt. Diamond ruft die Zuschauer nämlich dazu auf, als Geschichtenerzähler ihre Ängste auf die Bühne zu stellen. Was im ersten Moment ein wenig furchteinflößend klingen mag, soll die Initialzündung für einen „charmanten und lustvollen“ Dialog sein, sagt Armin Staffler von SpectACT, dem Verein für soziales und politisches Theater, das den Abend mit veranstaltet. Und Staffler weiß, wovon er spricht: Er hat Diamonds theatrale Methodik schon oft live erlebt – unter anderem vor zwei Jahren, als der Kanadier zuletzt in Innsbruck zu Gast war und an zwei Abenden mehr als 400 Zuschauer beim Projekt „Asyl in Tirol“ aus der Reserve lockte.

Einen Therapieabend darf man sich dabei aber nicht erwarten – denn verschwinden werden die Ängste nicht. Diamond geht es vielmehr darum, den Theater- zum Laborraum zu machen und den Ängsten so zu begegnen, „dass wir unsere Hoffnung wieder zurückgewinnen“. Denn wer aktiv hofft, der geht in seinen Augen gestärkt in eine Welt, die erfahrungsgemäß mehr von furchteinflößenden „Bad News“ als von positiven Nachrichten überflutet wird.

Übrigens: Keine Angst, zum Mitmachen wird niemand gezwungen, aber Diamonds Erfahrungen haben gezeigt, dass er nicht vergeblich auf Geschichtenerzähler hofft. (fach)