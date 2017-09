Von Helmut Mittermayr

Füssen – „Wir bewahren dem König die Treue!“ Diese Textpassage aus dem Musical Ludwig2 hat Manfred Rietzler, Inhaber von Ludwigs Festspielhaus Füssen, nun in die Realität umgesetzt. Er hat sich letzte Woche vertraglich die Aufführungsrechte für das Musical für die nächsten zwölf Jahre gesichert. „Ludwig2 gehört in Ludwigs Festspielhaus. Nirgendwo anders hat das Musical diese Wirkung wie hier am Originalschauplatz. Was wir die letzten Wochen bei den Aufführungen erlebt haben: Standing Ovations, begeisterte Besucher, eine einzigartige Atmosphäre – das war mehr als beeindruckend!“, schwärmt der Allgäuer Unternehmer.

Bisher war Benjamin Sahler Produzent und Regisseur in Personalunion. „Die gesicherten Aufführungsrechte geben uns die Chance, das Musical kontinuierlich weiterzuentwickeln und so die Marke Ludwig2 in der internationalen Musicalszene zu etablieren“, freut sich der alte und neue Regisseur. „Hier, nahe Neuschwanstein, können wir etwas Einmaliges, ein Gesamtkunstwerk schaffen.“

Gemeinsam arbeiten Rietzler und Sahler daran, Ludwig2 zum Aushängeschild des Festspielhauses zu machen und so eine solide Basis für die Zukunft zu schaffen.

Die Ende August zu Ende gegangene Spielzeit brachte 30.000 Besucher und eine Auslastung von 75 Prozent – ähnlich der des Vorjahres. Insgesamt war das Musical über das Leben des bayerischen Märchenkönigs 21-mal aufgeführt worden. Schritt für Schritt soll der Spielbetrieb ausgebaut werden. Für 2018 sind 60 Vorstellungen in drei Blöcken schon fest geplant. Der Kartenvorverkauf startet am 15. September.

Das Stück war 2005 erstmals aufgeführt worden und 2016 nach Füssen zurückgekehrt. Das Festspielhaus in Sichtweite von Neuschwanstein war dreimal durch Pleiten in die Schlagzeilen geraten. Nun scheint es aufwärts zu gehen. Auf dem Spielplan steht nicht nur das Musical. Ludwigs Visionen in 3-D, Oktoberfest, Konzerte, Comedy, Oper oder private Events bis hin zu Hochzeiten sollen das Haus dauerhaft auslasten. Erstmals im Frühjahr, nicht zweimal jährlich zu Weihnachten und im Juni, wird die Cirilo School of Dance 2018 erneut ein eigenes Musical präsentieren – natürlich wieder mit mehr als 100 Außerfernern und Außerfernerinnen auf der Bühne.

Das Festspielhaus ist auch Arbeitgeber für Menschen aus dem Bezirk Reutte.