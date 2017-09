Von Michael Mader

Kufstein – Noch wird an den letzten Kleinigkeiten gefeilt, spätestens diesen Freitag, wenn um 10 Uhr die offizielle Eröffnung mit Landeshauptmann Günther Platter stattfindet, soll beim neuen Kultur Quartier in Kufstein alles wie am Schnürchen laufen.

Bei einem Lokalaugenschein der Tiroler Tages­zeitung mit Standort­marketing-Geschäftsführer Thomas Ebner am Montag wird gerade die Bestuhlung für den Saal vorbereitet. „Jetzt geht es wirklich nur noch darum, dass zum fünften Mal durchgeputzt und ein Feuerlöscher befestigt wird oder eine fehlende Lampe montiert und die Lüftungstechnik getestet bzw. eingestellt wird.“ Im Saal des Kultur Quartiers sollen dann bis zu 450 Stühle aufgestellt werden – je nach bereits im Vorfeld von der Behörde genehmigten Bestuhlungsplan. Je nachdem, ob ein Kabarett, ein Kongress, eine Podiumsdiskussion oder eine Galaveranstaltung gebucht ist. Im Theatersaal wiederum ist die Bestuhlung fix: 125 im Erdgeschoß, 50 im 1. Stock.

Seit Jänner dieses Jahres wird mit Hochdruck an der Fertigstellung der beiden Säle und der benötigten Nebenräume gearbeitet. Nicht ohne Grund: Neben der Eröffnung sind für das heurige Jahr bereits 40 Tage fix gebucht. „Natürlich wird es eine gewisse Grundauslastung durch die heimische Kulturszene geben, wir werden in Zukunft aber auch aktiv verkaufen“, erklärt Ebner. Vor allem für unter der Woche wird man sich verstärkt um Kongresse bemühen. Aber auch zusätzlich zur Kufsteiner Kulturszen­e soll sich in der Festungsstadt noch einiges tun.

Am Eröffnungstag selbst ist das Bavarian Swing Quartett zu hören, Musik der Fünfzigerjahre spielen am Abend die Old School Basterds, danach sorgt die Band folkshilfe für Partystimmung. Der letzte Programmpunkt im Saal ist die Silent Disco, bei der man sich einen Kopfhörer ausleihen und dann zu den Beats von zwei DJs tanzen kann.

Im Theater lesen Klaus Reitberger und Maria Kaindl weltliterarische Gusto-Stückerln und auch die Big Band der Landesmusikschule Kufstein wird aufspielen. Programm-Highlight ist die Lesung von Otto Schenk um 18 Uhr. Auf die Kinder warten das Clownduo „Herbert & Mimi“, eine Zaubershow mit Markus Gimbel und ein Tanzmärchen der Landesmusikschule Kufstein. Im Foyer wird am Eröffnungstag ein Kunstprojekt umgesetzt. Die Besucher haben dort die Möglichkeit, mit dem Thierseer Künstler Christopher Eymann ein großes Bild mit Acrylfarben zu gestalten, das dann dauerhaft im Kultur Quartier aufgehängt wird.

Und vor dem Kultur Quartier wird es kunstvoll: Am Nachmittag wird „Heinz baut“ am neuen Theaterplatz für Faszination sorgen: Aus Seilen und Eschenstangen baut er in mehreren Stunden einen Turm von bis zu acht Metern Höhe. Alles bei freiem Eintritt. Details zum Programm gibt es unter www.kulturquartier.kufstein.at.