Von Bernadette Lietzow

Wien – Recht gut gelaunt verlässt man, vom Oberon des Johannes Krisch mit „Raus hier“ hinauskomplimentiert und natürlich zuvor noch Pucks Bitte um wohlgesinnten Applaus respektierend, das Burgtheater. Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“, oder vielmehr Leander Haußmanns „Sommernachtstraum“, erlebte nach sattsam bekannten Anlaufschwierigkeiten am Sonntag seine Premiere.

Charmant ist es geworden, das Liebes-Verwirrspiel, schön anzusehen sind Lothar Hollers vielgestaltiger Zauberwald, die Kostüme Janina Brinkmanns, die Haußmanns Vorliebe für den Retro-Schick der 1970er-Jahre widerspiegeln, sowie die perfekten Video- und Lichtspiele.

Weniger charmant ist die Tatsache, dass das Stück in allerhand Teilchen zerfallen ist, die der ideenverliebte Regisseur nicht mehr zusammenpuzzeln wollte – oder konnte?

In Erinnerung bleiben wird das Spiel im Spiel, die wunderbare Schmiere, die die Handwerker zu Ehren der Hochzeit von Theseus mit der Amazonenkönigin Hippolyt­a abliefern. Hochkomisch und lustvoll ist das, was das Herren-Sextett rund um Martin Schwab, als Peter Squenz ein betulich-hysterischer Spiel­leiter, vorstellt. Da wird der daueralkoholisierte Tom Schnauz (Hans Dieter Knebel), der die „Wand“ zu spielen hat, der Standfestigkeit zuliebe kurzerhand am Bühnenboden festgenagelt, zwischen seinen Beinen kommen sich Zettels „Pyramus“ (Johann Adam Oest, ein in die Jahre gekommener Jeansboy) und Franz Flauts „Thisbe“ (fabelhaft: Peter Matic in der „Rock“-Rolle) näher. Als „Mond“ beweist Hermann Scheidleder rührenden Körpereinsatz, sein Bauch „beleuchtet“, begleitet vom zaghaften Gebrüll des „Löwen“ Schnock (Dirk Nocker im Rollstuhl), das peinlich-waghalsige Spiel für den reizbaren Waffennarren Theseus.

Diesen, den Athener Herzog, verbindet mit seiner Gattin in spe Hippolyta, Handschellen-bewehrt, eine offensichtlich befriedigende Sadomaso-Beziehung. Daniel Jesch und Alexandra Henkel dürfen recht heftig aufeinander losgehen, viel Spiel-Raum gesteht Haußmann den beiden jedoch nicht zu. Mehr Möglichkeiten, technisch einfallsreich unterstützt, haben Krischs Oberon und seine Titania (Stefanie Dvorak). Donner und Blitz setzt der Elfenkönig gegen die widerspenstige Gespielin ein, die feuerspeiend zurückkeppelt.

Im dunklen Tann, durch den schon einmal eine Elefantenherde trampelt, treibt sich neben den Chefs nur eine Elfe herum, der Elisabeth Augustin im Wallegewand die leicht verpeilte Aura einer Esoterik-Seminarleiterin verleiht. Possierlicher Elfen-Knecht, im grünen Spielanzug, ist der sympathische Puck des Christopher Nell, ein ergreifend abhängiges Wesen mit erstaunlicher Flug- und Kletterbegabung. Sein Zauberkräutlein-„Pfusch“ bringt den Wald schließlich zum Dampfen: Hermia (berückend handfest mit Schlafsack und Mückenspray: Sarah Viktoria Frick), Helena (prachtvoll hart, aber herzlich: Mavie Hörbiger) und die zwei eher farblosen Schlaghosen-Jungmänner Lysander (Martin Vischer) und Demetrius (Matthias Mosbach) fallen da unter Einfluss der Bio-Drogen spaßig wie erstaunlich gnadenlos übereinander her.

Am Ende, da ist der Zauberwald längst abgeräumt, da hat Oests „Zettel“ sich von seinem Traum, in Eselsgestalt die Elfenkönigin beglückt zu haben, erholt, kommt „jeder Deckel zu seinem Topf“, ist das Knistern erotischer Aufladung Erinnerung. Freundlicher Zuspruch zu Leander Haußmanns viertem „Sommernachtstraum“.