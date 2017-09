Innsbruck – Markus Koschuh hat umgesattelt: Er gestaltet jetzt „Tiroler Abende“. Schließlich werden auch Kabarettisten hierzulande zur Tourismusabgabe verpflichtet. Und wenn man schon zahlt, dann kann man gleich in die Vollen gehen. Außerdem sind „Tiroler Abende“ – die Anführungszeichen kommen nicht von ungefähr – sowieso Karikatur ihrer selbst. Was Koschuh zu Beginn seines neuen Progamms „Hochsaison“ beinahe schmerzhaft vor Augen führt: Er überreizt die Pein vermeintlich weltläufig ausgestellter Pseudotradition beinahe, spannt den Bogen des Erträglichen bis zum Anschlag. Komisch ist das nicht. Aber erhellend: Koschuh gelingt eine eindrückliche Studie, die alle fidele Umtriebigkeit als krachlederne Verzweiflung enttarnt. Man mag gewusst haben, dass Hüttengaudi und Après-Ski schlechte Scherze sind und im Fremdenverkehr einiges verkehrt läuft. Trotzdem tut es bisweilen Not, drastisch daran erinnert zu werden.

Dass die zünftige Zeltfeststimmung eskalieren wird, darf verraten werden. Dass der Kabarettist und Stanzel-Sänger zum Geiselnehmer werden wird, auch. Den Auslöser dafür hat Koschuh an den Haaren herbeigezogen. So ganz unplausibel ist er freilich nicht, wenn man weiß, was selbsterklärte „Tourismuspioniere“ zum Besten geben, wenn sie von großen deutschen Zeitungen nach ihren Visionen befragt werden.

„Hochsaison“ ist Markus Koschuhs fünftes Kabarett-Programm. Und sein bislang bestes. Das Parodieren hat er inzwischen sein gelassen. Und auch YouTube-Fundstücke gibt es keine mehr. Vielmehr konzentriert er sich ganz auf seine Stärken – und entwickelt in den stärksten Momenten eine im Kabarett dieser Tage seltene Körperlichkeit, die in jedem Zucken, jeder Verrenkung, jedem verqueren „Holladrio“ daran erinnert, dass der Grat zwischen irre und irrwitzig auch für geübte Hochalpinler ein schmaler ist. „Hochsaison“ mag nichts für vergeistigte Feinmotoriker und auch nichts für allzu zart Besaitete sein. Gerade deshalb ist es irgendwie unverzichtbar. (jole)

Bis 21. 9. im Treibhaus.