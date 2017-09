Innsbruck – Mit Jacques Offenbachs fantastischer Oper „Hoffmanns Erzählungen“ startet das Tiroler Landestheater am 24. September in die neue Spielzeit – Lust darauf soll aber schon am Sonntag gemacht werden, wenn das Theaterfest vor und im Drei-Sparten-Haus am Rennweg über die Bühne geht.

Nach der Spielplan-Präsentation (14.15 Uhr) im Großen Haus serviert ebendort die Tanzcompany von Enrique Gasa Valga ab 15.30 Uhr Kostproben aus „Macbeth“: Die getanzte Uraufführung von Shakespeares Königsdrama hat am 28. Oktober Premiere. Bevor um 20 Uhr das von Hausherr Johannes Reitmeier moderierte Eröffnungskonzert auf dem Programm steht, wird mit einem Best-of auf die vergangene Saison zurückgeblickt und hat der Landestheater-Kinderchor Gelegenheit für eine Talentprobe. Wer hinter die Kulissen blicken will, bekommt bei Bühnenführungen Gelegenheit dazu.

Ein besonderes Augenmerk wird auf den Theaternachwuchs gelegt, für den ein umfangreiches Programm zusammengestellt wurde: In den Zelten auf dem Vorplatz können sich die kleinen Besucher professionell schminken lassen, wer mutig genug und mindestens 12 Jahre ist, kann sich ab 15 Uhr in die Keller-Werkstatt trauen, wo ein „Labyrinth des Grauens“ aufgebaut wird. Auf der Probebühne steht außerdem das Kinderstück „Die Reise nach Honolulu“ (14.30 Uhr) auf dem Programm, ehe ab 17.15 Uhr ein Tanz-Workshop Musical-Fans von 9 bis 99 aus der Reserve locken soll. Ein Anziehungspunkt für Groß und Klein soll die Ausstattungsmeile vor den Werkstätten werden, die zum Stöbern im Fundus einlädt.

Beim Theaterfest mitspielen wird auch das Haus der Musik, wo ab 16 Uhr das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck zum „Baustellenkonzert“ lädt, dessen außerplanmäßige Ouvertüre (siehe Artikel oben) bereits in der Nacht auf Montag vonstattenging. Der Ansturm dürfte groß sein, man sollte sich rechtzeitig um Zählkarten an der Kassa bemühen. (TT)