Von Stefan Musil

Wien – Das bunt-unverfängliche Singspiel ist abgesagt. Mozarts und Schikaneders „Zauberflöte“ kommt in der Neuproduktion des Theaters an der Wien ziemlich erwachsen, reif und überlegt daher. Und besitzt trotzdem auch Charme, leise Poesie und einigen Witz. René Jacobs hat das musikalisch zu verantworten, während die szenischen Angelegenheiten in den Händen von Torsten Fischer lagen. Die beiden haben gemeinsam erst vor einem Jahr einen bunt-amüsanten „Falstaff“ von Antonio Salieri ins Theater an der Wien gezaubert. Das Zauberwerk wurde diesmal eher eingespart. Schon mitten in der Ouvertüre geht es zur Sache. Da wird kurz unterbrochen, um zu erklären, wie die Königin der Nacht ihre Macht an Sarastro abtreten musste.

Dieser Ouvertüren-Interruptus stört auch nicht. Denn Jacobs fängt alles wieder ein, lässt es musikalisch sprudeln, wie auf seiner CD-Aufnahme. Seine „Zauberflöte“ besitzt viel musikalische Fantasie und Eigensinn, ist spielerisch flott, aber nicht verspielt, kennt keine Sentimentalitäten, aber viel Lebendigkeit, hat ihre berührenden Momente und verweigert sich großem Opernpathos. Wie gewohnt nimmt sich Jacobs geschmackssichere Freiheiten. Da darf sich das Glockenspiel einmischen und passend ein paar Melodien zitieren. Das Orchester, die höchst zweckdienlich aufspielende Akademie für Alte Musik Berlin, muss nicht prahlen, sondern darf auch reduziert begleiten. Die gewohnt phänomenal vom Arnold Schoenberg Chor gespielten und gesungenen Chöre klingen an der Wieden, in der Theatergründung von Mozarts Textdichter Emanuel Schikaneder, wirklich nach Vorstadt.

Auch die Sängerbesetzung protzt nicht mit Opernstimmgröße. Beabsichtigt, wenn der Innsbrucker Daniel Schmutzhard seinen Papageno, lederbehost und federbewehrt, ganz singspielfein aus dem Schauspielerischen angeht. So als wären seine Gesangsnummern tatsächlich die, allerdings wohlschmeckende, Zuwaage zu diesem agil-frechen, jung und heutig, dennoch nie aufdringlich über die Bühne wirbelnden Papageno. Auf ähnlichem stimmlichen Niveau begegnen ihm noch der Sarastro von Dimitry Ivash­chenko sowie die ihre Wut mit bombig messerscharfen Staccati herausschleudernde Königin der Nacht von Nina Minasyan. Sebastian Kohlhepp gibt einen auch stimmlich sympathischen Tamino, Katharina Ruckgaber glänzt als Papagena mit herzigem Sopran und köstlichem Spiel.

Auf schräger weißer Fläche mit sich neigendem Spiegelhintergrund oder vor einer Schriftwand, die ein Gedicht aus Luigi Nonos „Intolleranza“ in verschiedenen Sprachen zeigt, führt Fischer sehr präzise seine Figuren. Im Wissen um die Komplexität der „Zauberflöte“ setzt er auf die Kraft seiner Frauenfiguren, sieht das Werk als Aufruf zu Toleranz, als ein Ringen um Gleichberechtigung und die Suche nach Liebe. Seine Pamina, die Sophie Karthäuser allzu spröde gerät, ist hier eine zentrale Figur, eine Kämpferin für das Gute. Wie Papagena schickt sie Fischer als treibende Kraft auf den Weg zu mehr Menschlichkeit. Fischer und Jacobs haben das sorgfältig und komplex gedacht. Vieles geht auf, manches bleibt unklar oder misslingt auch, wie die Feuer- und Wasserprobe. Eine verhinderte Selbstverbrennung von Monostatos (Michael Smallwood) und eine Schwimmwesten-Bootsflüchtlinge-Anspielung fallen doch zu platt aus. Aber auch das Leben ist nicht nur schön. Und in dieser Hinsicht funktioniert dieser „Zauberflöten“-Versuch als sinnreich anregendes Lebens-Panoptikum bestens.