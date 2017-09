Innsbruck – Das Innsbrucker Kellertheater will in der kommenden Spielzeit 2017/18 einen Blick auf jene Faktoren werfen, die der Mensch selbst bestimmen kann. Unter dem Motto „Das Leben ist die Summe der Entscheidungen“ möchte das Kellertheater zeigen, wie Urteile unsere Biografien beeinflussen und „ernste, lustige und spannende Geschichten“ darüber erzählen, teilten die Verantwortlichen am Dienstag mit.

Zum Auftakt am 28. September widmet sich das Kellertheater mit Ferdinand von Schirachs Stück „Terror“ den Entscheidungen bei Gericht. In dem erst im vergangen Jahr in einem Fernsehfilm ausgestrahlten Werk müssen letztendlich die Zuschauer entscheiden, ob der Pilot eines Kampfjets die richtige Entscheidung getroffen hat. Er hatte nämlich ein von Terroristen entführtes Passagierflugzeug abgeschossen, bevor dieses in ein voll besetztes Stadion fliegen konnte.

Mit „Judas“ von Lot Vekemans widmet sich das Kellertheater dem Kernstück des christlichen Glaubens - der Auferstehung. Denn hätte Judas sich nicht für den Verrat entschieden, wäre diese nicht möglich gewesen. In „Zwei Männer ganz nackt“ von Sebastien Thiery muss sich Alain Kramer zwischen seiner Frau und einem seiner Mitarbeiter entscheiden.

Das Stück „Toutou“ von Daniel Besse und Agnes Tutenuit widmet sich schließlich mit viel Ironie der Frage, wie sich ein Leben verändert, wenn man sich für die Anschaffung eines Hundes entscheidet. Und Samuel Becketts „Warten auf Godot“ zeigt ab Mitte Jänner im Innsbrucker Kellertheater, was passiert, wenn man sich nicht entscheiden kann. (APA)