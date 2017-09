Von Michael Mader

Kufstein – Eine Vielfalt, die es in Kufstein noch nie gab, wird laut Kulturreferent Gemeinderat Klaus Reitberger mit dem soeben präsentierten Kulturprogramm der Stadt geboten. Den Beginn macht am 12. Oktober um 19.30 Uhr im Kultur Quartier „Vivaldi – Vier Jahreszeiten“ mit dem Barockorchester La Voce Strumentale und Solist Dmitry Sinkovsky, der auch als Sänger zu hören sein wird. „Die ‚Vier Jahreszeiten‘ zum Anfang sind nicht besonders innovativ, aber mit einem Barockorchester auf historischen Instrumenten und mit Sinkovsky wird das sicher etwas ganz Besonderes“, merkt Kufsteins Kulturbeauftragter Bernhard Sieberer an, der auch für den Großteil des Programms verantwortlich ist. „Wir wollen in Kufstein Basiskultur über das ganze Jahr hinweg anbieten“, ergänzt Sieberer. Und die sieht auch immer wieder Neuerungen vor: „Es war mir ein persönliches Anliegen, dass wir auch hochkarätige Vortragende einladen. Wir leben in einer Zeit, wo Expertenvorträge boomen“, meint Reitberger. So wurde die Serie der Kufsteiner Nachtgespräche geboren: Den Anfang macht am 24. November um 19.30 Uhr im Kultur Quartier der Humanist Michael Schmidt-Salomon. Thema: Die Grenzen der Toleranz. Warum wir die offene Gesellschaft verteidigen müssen. Im nächsten Jahr spricht dann Erhard Busek über Europa und Verena Nowotny über die Supermacht China.

Lob gab es bei der Präsentation von Bürgermeister Martin Krumschnabel: „Es imponi­ert mir immer wieder, dass wir Veranstaltungen nach Kufstein bringen, bei denen es aufgrund unserer Größe nicht selbstverständlich sind, dass wir sie bekommen.“ Wie erfolgreich das Kulturprogramm ist, zeigen die Zahlen für die Reihe der Abonnement-Konzerte. Mittlerweile gibt es schon 350 Abonnenten. Das Kulturbudget exklusive Nachtgespräche­n macht etwas mehr als 100.000 Euro aus.