Von Ursula Strohal

Innsbruck – Jacques Offenbach ist noch immer im Besitz der Intellektuellen. Karl Kraus gab Zeugnis davon, auch Friedrich Nietzsche. Noch früher nannte Rossini Offenbach den „Mozart der Champs-Élysées“. Sein Zeitgenosse Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, malender Dichterkomponist, tauschte seinen dritten Vornamen aus Mozartverehrung gegen „Amadeus“ aus. Hoffmann galt in Frankreich, England, Russland und Amerika als der größte deutsche Erzähler.

Hoffmann, universell begabt, Beamter, Kapellmeister, Opernkomponist und Regisseur, gefürchteter Karikaturist und einflussreicher Dichter von genialischer Erzählleidenschaft, konnte als Künstler nicht arbeiten ohne Bohème und vor allem Alkohol. Sein Radius reichte, subjektiv eingefärbt, von den Themen der romantischen Jugendbewegung bis zum Beginn des bürgerlichen Realismus. Sein Traumland und seine Zerrissenheit waren erfüllt von Verzauberung und Verlangen, von Gespenstern, Phantastik und Visionen, Wahn und groteskem Humor. Skurrilität und Dämonie brachen in die biedermeierliche Welt ein.

E. T. A. Hoffmanns Einfluss reicht übers 19. ins 20. Jahrhundert, zu Hofmannsthal und Kafka, Alfred Kubin und Paul Klee, zum Expressionismus und französischen Surrealismus. Im Werk Baudelaires etwa spiegelt sich die französische Hoffmann-Rezeption genauso wie im Schauspiel „Les contes d’Hoffmann“ von Jules Barbier und Michel Carré, die ihr eigenes Stück für Offenbach zum Opernlibretto machen sollten. Allerdings lehnte der Meister der geistreichen Distanz und ironischen Brechung einen verklärenden Kunstbegriff ab.

So weit einige Stichwörter zu Thaddeus Strassbergers Inszenierung von „Hoffmanns Erzählungen“, einer Oper, die mit den Urhebern und einer komplizierten, ästhetisch offenen Werkgeschichte überreichen Stoff anbietet. Strassberger verweigert sich sinngemäß (und weil es ihm stilistisch wohl entgegenkommt) einer operettenhaft affirmativen Darstellung und steigt, unterstützt von Michael D. Zimmermanns Kostümen und Florian Weisleitners Licht, bei den Autoren ein. Seine Bühnengestaltung führt, weil es Offenbachs Absicht fürs Finale war, gleich schon in Hoffmanns Atelier und zeigt dort den Olympia-Akt als französischen Rokoko-Zirkus (Hoffmann verarbeitete Märchen jener Epoche), Antonias Biedermeier und auch den Giulietta-Akt, wo die venezianischen Gondeln im Canale vor Palastmauern schaukeln. Was Menschen bewegt, wird sichtbar, zugleich das virtuos Unheimliche, Fragmentarische, ironisch Gebrochene, die Tragikomik. Cochenille, einer der die Gelleschaft spiegelnden deformierten Diener, ist ein Affe, Hoffmannsches Tiersymbol (Zitat von Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“). Der Künstler Hoffmann bleibt in einer Identitäts- und Schaffenskrise mit seiner überlebensgroßen Sehnsucht auf der Strecke.

Seokwon Hong führt das sehr präsent und wissend spielende Tiroler Symphonieorchester Innsbruck engagiert durch die stilistisch vieldeutige Partitur, man trifft mit Florian Stern den Ton von Offenbachs Opéra bouffe und auch im gesellschaftskritischen Zirkus der Olympia, die von Sophia Theodorides mit fulminanter Naturhöhe ausgestattet wird. Dale Albrights Spalanzani hat den Automaten erschaffen, zum wohlklingenden Männerchor kommen hier die Damen. Der geschmeidig singenden, etwas kühl bleibenden Antonia Susanne Langbeins gehört der eher deutsch gefärbte dritte Akt, die Inszenierung ist der Originalerzählung nahe. Der Magnetismus des Dr. Miracle zerstört den Geigenbauer Crespel, Antonias verblichene mahnende Mutter – Dagmar Schellenberger – ist als strickender Geist präsent. Jomanté Slezaite ist eine schöne, virtuose Giulietta. Alec Avedissian singt Hermann und Schlémil, der junge Tiroler Martin Lechleitner den Nathanael.

Dominik Sutowicz setzt für den Hoffmann viril strahlende, liebende und auch gebrochene Töne ein, glaubhaft als Figur. Mit schönem Mezzo sprang an seiner Seite Christianne Bélanger als Muse/Nicklausse ein. Bernd Valentin tritt in den projektionsreichen Rollen der vier Finsterlinge auf, zurückhaltend im Spiel, verführend mit seinem weichen, klangvollen Bariton.