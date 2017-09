Von Christiane Fasching

Innsbruck – Gunkls Hölle heißt All-inclusive-Urlaub. „Die Vorstellung, mit 3000 Leuten am Buffet ums Semmerl streiten zu müssen, um mir dann von einem Animateur eine Gute-Laune-Stimmung eintrichtern zu lassen, macht mich fertig“, sagt der Kabarettist, der spätestens seit seinen wortreichen Auftritten bei „Dorfers Donners­talk“ als „Experte für eh alles“ gilt. Aber gibt’s Fragen, auf die auch ein Gunkl keine Antwort kennt? „Natürlich existieren viele Bereiche, in denen ich mich nur bedingt auskenne – aber mit dem Bisschen, was ich darüber weiß, kann ich Zusammenhänge herstellen und etwas darüber sagen, ohne zu lügen“, sprudelt’s aus Gunkl, ehe er ein Kurzreferat über Quantenphysik hält, dessen Nacherzählung etwas zu weit führen würde.

Kurz und gut: Gunkl, der eigentlich Günther Paal heißt und auch bei der musizierenden „Familie Lässig“ und den experimentierenden „Science Busters“ mitmischt, ist ein passionierter Wort- und Gedankenjongleur, der mit vifer Virtuosität vom Hundersten ins Tausendste schlittert. Bis der Kopf des Gegenübers brummt – aber es ist ein angenehmes Brummen.

So gern Gunkl redet, so ungern quatscht er – Small Talk liegt ihm fern und je ferner so mancher Mitmensch ist, desto lieber ist’s dem bekennenden „Aspergerianer“, der Abstand für Anstand hält. In seinem neuen Programm „Zwischen Ist und Soll – Menschsein halt“, das am Donnerstag im Treibhaus Tirol-Premiere hat, spricht er erstmals über seine Autismus-light-Diagnose, die ihm ein Internet-Fragebogen enthüllt hat. Verändert hat sich sein Leben dadurch nicht. „Nur weil ich weiß, dass ich das hab’, von dem ich mir eh schon gedacht habe, dass ich es habe, dreht sich die Welt jetzt auch nicht anders“, sagt Gunkl, der Nähe misstraut. Und seine Urlaube daher am liebsten auf Autobahnen verbringt. „Hier weiß ich, dass jeder ein ehrliches Interesse daran hat, eine gewisse Mindestdistanz zu mir nicht zu unterschreiten. Weil ohne dieses Interesse gäb’s einen Blechschaden“, sinniert der Road-Trip-Verfechter, der lieber stundenlang gen Hamburg brettert, als auf die Schnelle dorthin zu fliegen. Gunkl: „Da hab’ ich ja keine Idee von dem Weg, den ich mache.“

Von etwas keine Idee zu haben, widerstrebt dem Freund ausufernder Verbal-Kaskaden, der davor warnt, sein Wissen nur aus dem Smartphone zu generieren. „Um Zusammenhänge zwischen Sachverhalten zu verstehen, bietet es sich an, hin und wieder ein Buch aufzuschlagen. Weil sonst besteht die Gefahr, dass man Wikipedia oder Facebook irgendwann blind vertraut. Was nicht ganz so schlau ist“, gibt er zu bedenken. Über den Ausgang der Nationalratswahl will er sich wiederum keine Gedanken machen. „Es bringt nichts, emotional gefärbte Vermutungen in die Welt zu setzen. In diesem Fall zählen die Fakten“, bleibt Gunkl wortkarg. In der Schule war er das auch, wie er gesteht. „Ich wollte mich da nicht mit Rhetorik durchschwindeln. Abgesehen davon galt in der Schule das Faustrecht: Da war mit Artikulieren nicht viel gewonnen“, sagt er. Und lacht. Obwohl das eigentlich gar nicht so lustig klingt.