Von Bernadette Lietzow

Wien – Piff, paff, puff und Waidmannslust, äh, -dank. Seit Donnerstag wird in der Josefstadt zum Halali geblasen. Georges Feydeaus Komödie „Wie man Hasen jagt“ bildet, höchst amüsant, das waidwunde System einer vorgeblich auf Moral und Sitte basierenden (Jagd-)Gesellschaft ab. Deren satte Bürger sind in der glücklichen Lage, die Erwerbsarbeit an Untergebene auslagern zu können, und nutzen die Tagesfreizeit für allerlei Unfug.

Elfriede Jelinek hat Feydeaus ironischen Blick auf den Punkt gebracht, ihre Fassung des „Monsieur Chasse!“ – so der Originaltitel des 1892 in Paris uraufgeführten Erfolgsstücks – liegt auch der Josefstadt-Premiere zugrunde. Wahnwitz ist die Devise, wenn Monsieur Duchotel (Roman Schmelzer) weibliche Beute im Fokus seines Jagdausflugs hat, seine Ehefrau (Pauline Knof) nach Rache sinnt und der sie verehrende Arzt (Martin Niedermair) dabei ebenso auf seine Rechnung kommen will. Im plüschigen Etablissement der Madame Latour (Elfriede Schüsseleder) gipfelt das Geschehen, befeuert durch den Polizeikommissar (Alexander Strobele mit Hörnchen unterm Zylinder), dann in dem, was man von Feydeau erwartet: ein gigantisch abstruses Versteckspiel hinter Türen, in Kästen und – apropos Verschleierungsverbot – unter Tüchern. Eine Hosenverwechslung und ein verschwundenes Telegramm-Beweisstück später richten sich alle versöhnlich in ihren jeweiligen Lügen ein – und betrügen fröhlich weiter.

Der aus Berlin stammende Regisseur Folke Braband transferiert das Geschehen in die späten 1930er-Jahre, Bühne und Kostüme (Stephan Dietrich) verweisen auf die Eleganz, die man von amerikanischen Screwball-Comedys aus jener Zeit kennt. Folgerichtig wuselt da die ziemlich ausgebuffte Léontine der Pauline Knof als Ginger-Rogers-­Lookalike durch ihren Salon und bringt in einem herrlichen Schreianfall schon einmal eine Vase zum Bersten. Roman Schmelzer, groß, dünn und in grässlicher Karohose, ist ein ihr ebenbürtiges Schlaucherl, und der nur scheinbar zurückhaltende Moricet des Martin Niedermair ist so lange vergeistigter Poet, wie er damit Léontine zum Ehebruch verleiten kann.

Braband setzt auf Tempo und präzise Übergänge, was vor allem das genannte Trio bestens, sprachlich als auch mit vollem Körpereinsatz, meistert. Schwerfälliger geraten die Nebenfiguren, Holger Schober als mit Dialekt operierender Provinzler, dessen Frau Duchotels Geliebte ist, und der jugendliche Neffe Gontran, den Josefstadt-Zuwachs Tobias Reinthaller etwas zu ambitioniert gibt. Sehr lustig sind die schnellen Szenen mit den patscherten Polizisten (Jörg Reifmesser und Manuel Waitz), gelungen die nicht allzu breitgetretenen Slapstick-Elemente. Alles in allem eine vergnügliche Jagd nach Haserln aller Art, begeistert aufgenommen vom (bürgerlichen!) Josefstadt-Publikum.