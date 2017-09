Schwaz – Für die Klangspuren schlug die Multimediakünstlerin Laurie Anderson ihr neuestes Kapitel aus dem seit 1984 fortlaufenden Projekt „The Language of the Future“ auf und entführte in die Welt der Geschichten. Eindrucksvoll stellte sie die Frage nach der Zukunft einer Welt, in der Geschichten neu funktionieren, und was passiert, wenn man Geschichten vergisst oder diese einfach nicht mehr stimmen. Ihr gesellschaftspolitisch kritischer Blick auf die Vorgänge in den USA ließ sie mühelos Brücken zu ihrem Privatleben schlagen und so die oft wahnwitzig anmutenden Formen der Tagespolitik greifbar werden lassen: Es ist eben nicht mehr nur eine politische, sondern eine existenzielle Situation geworden, die uns alle zum Geschichtenerzählen als Erklärungsversuche gebracht hat.

Zu Beginn zeigte eine Visualisierung mit Tafelbild-Graffiti den Themenpool des Abends, der von Andersons unvergleichlichem Mix aus Live-Elektronik, Violine und Stimme begleitet wurde. Neben Fragen nach Aufstieg und Zerfall der Imperien wurde vor allem die Verortung des Heimatbegriffs vorgenommen, der dabei die Hütte der Einsiedelei als Topos bediente und die Frage hinterließ, was mit den nicht gelebten Leben jedes Einzelnen geschehe. Anderson zeigte sich stellenweise klanglich reduzierter, aber bildmächtig und unglaublich ausdrucksstark.

Ihrem Wunsch, ihre Stimme in den Klang der Violine zu verwandeln, kam die technikaffine Laurie Anderson mithilfe eines „Pillow-Speaker“ virtuos nach und ließ zwischendurch Geschichten über Geschichten in den Köpfen des gebannt lauschenden Publikums entstehen. Aus der Magie der „Stille der Dinge, die nur im Kopf entstehen“, kreierte sie innige Bilder, mit ihrer Geige dem Schneegestöber ihrer Visualisierung zugewandt oder der Polarisation der Aufmerksamkeit mit einer selbstentwickelten Wort-Software den Kampf ansagend. Und wenn sie Aristophanes’ politische Allegorie „Die Vögel“ im Zusammenhang mit dem Mauerbau in Mexiko sowie dem Wunsch nach absoluter Machtübernahme in Erinnerung rief, wurde die Wichtigkeit Andersons Stimme wieder bewusst. Eine Fortsetzung des kritischen Nachdenkens verspricht das 25. Jubiläumsjahr der Klangspuren (6.–23. September 2018), das mit Rebecca Saunders erneut mit einer renommierten Composerin in Residence aufwartet. (cp)