Von Bernadette Lietzow

Wien – Am Schluss ist jeder „illuminiert“, wie es bei Nestroy so schön heißt. Die Wiener-Stadt leuchtet feuerwerksbedingt zu Ehren eines neuen Staatschefs, der alte Pfrim wird sein Gemüt nach all der Aufregung im Wirtshaus aufhellen, über seinem Sohn Wendelin und Rosalie sowie dem Oberrichter und Adele scheint das warme Licht der Liebe. Alles ist gut? Mitnichten, Nestroys Happyends verleihen keine Flügel, die Festschreibung von Arm und Reich, die Fesseln staatlicher wie gesellschaftlicher Unterdrückung bleiben bestehen.

In „Höllenangst“, einem seiner dunkelsten Stücke, 1849 uraufgeführt, verpackt Johann Nestroy die Verzweiflung über das Scheitern der Revolution, die ein Jahr zuvor ebenso hoffnungsvoll begonnen wie blutig geendet hatte. Elendsgrau sind sie gewandet, die erniedrigten Kleinbürger, grauer Pelz und dunkler Anzug kleiden die Oberen (Kostüme: Johanna Hlawica). Camilla Hägebarth hat auf der weiten Bühne des Volkstheaters ein steiles, mit Reling versehenes Halbrund errichtet, eine Art Skater-Wanne, die zudem Assoziationen mit einem nach innen gewölbten Schiffskörper erlaubt.

Gegen diese „Mauer“ rennen die Figuren immer wieder an, verschwinden in sich plötzlich auftuenden Luken oder versuchen, mit Strickleiter und Seilen nach oben wie unten zu gelangen. Zentralfigur ist der arbeitslose Handwerkersohn Wendelin Pfrim, der verwirrt wie verzagt unter Donner und Blitz einen vermeintlichen Pakt mit dem Teufel eingeht, dabei aber Spielball im Intrigennetz des Freiherrn von Stromberg und der Erbschafts- wie Liebeswirren von Baronesse Adele und Oberrichter Thurming ist. Thomas Frank stattet seinen Wendelin mit erstaunlicher Finesse aus, grobschlächtig wie feinfühlig zugleich und äußerst präzise, vor allem im Zusammenspiel mit Günter Franzmeier, der den Vater Pfrim gekonnt als den trüben Verhältnissen geschuldetes Alkohol-Wrack gibt.

Großen Zuspruch ernten auch die neuen Ensemblemitglieder Laura Laufenberg, eine selbstbewusste Baronesse, und Isabella Knöll als Zofe Rosalie, die ihrem Zukünftigen Wendelin zeigt, wo der Hammer hängt. Auch die weiteren Figuren der finsteren Posse, der brave Herr von Reichthal (Gábor Biedermann), Christoph Rothenbuchners Oberrichter, Stefan Suskes Bösewicht Stromberg oder Claudia Sabitzers Mutter Pfrim gelingen – solange sie keine Couplets singen müssen. Diese mit Spannung erwarteten Einlagen, für deren Texte und Vertonung man „Willkommen Österreich“-Reporter Peter Klien und Clemens Wenger (5/8erl in Ehr’n) auserkoren hatte, gerieten mit allzu erwartbaren Anspielungen auf Brexit, soziale Medien und EU-Asylpolitik inhaltlich schal und mit dumpfem, sängerisch kaum zu bewältigendem Rap-Sound musikalisch unrund.

Der Nestroy-Zugang von Regisseur Felix Hafner ist nicht unbedingt visionär, dass seine „Höllenangst“ ein Publikumserfolg wird, lässt sich anhand des begeisterten Premierenapplauses am vergangenen Samstag sehr wohl ablesen.