Von Christiane Fasching

Innsbruck – Die Schöffen des Kellertheaters haben Lars Koch freigesprochen. Aber es war eine knappe Kiste: 37 zu 32. Und schon fangen die Zweifel an. Ist das Urteil tatsächlich gerecht? Wäre es anders ausgefallen, wenn das überzeugende Plädoyer des Staatsanwalts nach der flammenden Freispruch-Forderung der Verteidigerin platziert worden wäre? Und hat man wirklich objektiv geurteilt oder ließ man sich von Emotionen leiten? Fakt ist: Der Kampfjetpilot Lars Koch hat 164 Menschen getötet. Gegen den Befehl von oben schoss er eine von Terroristen entführt­e Lufthansa-Maschine ab, um zu verhindern, dass das Flugzeug in ein mit 80.000 Zuschauern besetztes Fußballstadion in München kracht.

Wobei: Was als Faktum verkauft wird, ist in Wahrheit nur eine gefinkelte Fiktion aus der Feder von Ferdinand von Schirach, der mit seinem Stück „Terror“ weltweit für Kopfzerbrechen sorgt. 352.946 Schöffen gaben bislang in Theatersälen quer über den Globus ihr Urteil ab, in 61 Prozent der Fälle endete der Abend mit einem Freispruch. Ein Blick auf die Internetseite terror.theater enthüllt dabei spannende Details: Bei Aufführungen in den USA plädierten die Zuschauer-­Schöffen ausschließlich für Freispruch, während in Japan vor dem Schlussapplaus stets ein mehrheitliches „Schuldig“ stand. Andere Länder, andere Moral? Gut möglich.

„Bleiben Sie selbst ein Mensch“, appelliert der Vorsitzende in der Tiroler Erstaufführung von „Terror“ an die Kellertheater-Schöffen. Und ruft sie dazu auf, alles zu vergessen, was sie von diesem Fall zu wissen glauben. Dazu gehört auch die Hochglanz-Fernsehverfilmung, bei der vor einem Jahr 86,9 Prozent der ORF-Zuschauer für „Nicht schuldig“ plädierten. Dieses Urteil auszublenden, fällt einem schwer – man ist ja nur ein Mensch und keine Maschine mit gedanklicher Löschtaste. Aber wahrscheinlich geht’s Regisseur Fabian Kametz in seiner packenden Inszenierung genau darum: Er legt „Terror“ nicht als Lehrstück für Möchtegern-Juristen an, sondern als komplexes Gedankenspiel, das einen ratlos zurücklässt.

Schon in der Pause wird getuschelt: Wie war das mit der unantastbaren Würde des Menschen? Nach der Urteilsverkündung gehen die Diskussionen weiter, schließlich war man Teil eines dramatischen Dilemmas, für das es keine richtige Lösung gibt. Spannend ist „Terror“ aber alle­mal: In der Enge des kargen Theatergerichts, das über eine Hintertür den Blick auf eine Wolkenlandschaft freigibt (Bühne und Kostüme: Katharina Ganner), ziehen einen vor allem Johann Nikolussi als zur Vernunft aufrufender Vorsitzender und Elke Hartmann als gleich forsche wie einnehmende Verteidigerin Biegler in den Moral-Strudel hinein. Wolfgang Hundegger als gewiefter Staatsanwalt Nelson, Benjamin Lang als reflektierter Angeklagter, Therese Hofmann als hibbelige Nebenklägerin und Stephan Lewetz als militärtreuer Oberstleutnant komplettieren das starke Ensemble, das Regisseur Kametz auch aus dem Gerichtssaal ausbrechen lässt. Von Turbinengeräuschen untermalte Flashbacks kreuzen die Aussagen und Plädoyers, die es abzuwägen gilt. Buchstäblich abgewogen wird dann das Urteil: Seine Stimme gibt man in Form einer Schraubenmutter ab, die auf einer Küchenwaage landet. Justitia lässt grüßen.

Unklar bleibt das Schlussbild, bei dem der Pilot einer IS-Geisel gleich auf dem Boden kniet. Bleibt er trotz Freispruchs ein Gefangener?

Zu sehen bis 4. November