Von Ursula Strohal

Innsbruck – Das Uraufführungskonzert Samstagabend im ORF endete mit dem Schaben der Musiker auf Styropor. Ein langes Decrescendo, das nicht endete, nur verblasste, und am nächsten Abend wieder da war, bei der Premiere von Ayad Akhtars Zeitstück „Geächtet“ in den Kammerspielen. 100 Minuten lang ein Schaben an Identitäten, ein Kratzen an Psychen, ein Untergraben von Meinungsfestungen. Der Eingekreiste ist Amir, der seinen Namen von Abdullah zu Kapoor änderte, um als Inder, nicht als Pakistani zu gelten. Ein Moslem, der den Islam ablehnt, als vorsintflutlich und ungeeignet für unsere Zeit. Seine Radikalität gilt mitten in New York der Assimilation. Amir hat sich als Anwalt in einer Wirtschaftskanzlei eingearbeitet, die erwartete Beteiligung geht aber an seine afroamerikanische Kollegin Jory. Die ist verheiratet mit dem jüdischen Galeristen Isaac, der wie Amir seine Glaubensgemeinschaft ablehnt. Emily, Amirs Frau, eine typische New Yorkerin und Künstlerin, hat für das gemeinsame Dinner Schweinelenden vorbereitet, aber schon beim Fenchelsalat eskaliert die Situation.

„Geächtet“ beginnt als Boulevardstück. Ayad Akhtar setzt seine Pointen bewusst locker, bevor die Katastrophe eintritt. Für das Stück bekam der 1970 in New York geborene Sohn pakistanischer Einwanderer 2013 den Pulitzer-Preis. Seit zwei Jahren erobert „Geächtet“, von der Zeitschrift Theater heute zum besten ausländischen Stück gekürt, den deutschsprachigen Raum, 2016 war die österreichische Erstaufführung im Burgtheater, für die Akhtar beim Nestroy (siehe unten) den Autorenpreis bekommt. Das Stück gehört auf den Spielplan.

Eine Luxuswohnung an der Upper East Side ist spärlich und stylisch eingerichtet, Luis Graninger füllt die Bühne mit zwei Sideboards, die, verschiebbar, auch als Esstisch dienen. Sex, nach dem Emily wäre, verweigert Amir dort und anderswo. Sonst ist er überbemüht und panisch. Emily entdeckt gerade die Schönheit der islamischen Kunst und malt Amir in Anlehnung an Velasquez’ Sklavenbildnis. Seine Partner entdecken die Namenslüge und nehmen ihm übel, dass er – gegen seinen Willen – einem der Terrornähe verdächtigten Imam beistand. Jory hat ihn ausgetrickst und ausgerechnet Isaac, mies und berechnend, provoziert ihn in der Diskussion um Religion und Anpassung, bis Amir, wie die Mutter ihn lehrte, dem Juden ins Gesicht spuckt. Es ist nicht der Moslem, der ausrastet, der seine Frau, die mit Isaac einen One-Night-Stand hatte, niederprügelt. Es ist das eingekreiste Individuum. Der Mann, der zwei Welten in sich trägt und zu keiner gehört. Zerrissen unter der gläsernen Decke.

Regisseur Stefan Maurer gibt dem ethnisch vielseitigen Quartett Raum, aber im Bemühen um die anfängliche Lockerheit nicht immer die nötige Dichte. Mit dem Stück nehmen Inszenierung und Darstellung an Fahrt auf und immerhin: Es zieht sich nicht. Jan-Hinnerk Arnke zeigt auf dem Weg in seinen Totalverlust Amirs verbissene Anpassung und seine Zerrissenheit. Marion Fuhs, übergreifend präsent, elegant die Personen verbindend, ist Emily, Karin Yoko Jochum hat als Jory hauptsächlich Stichwörter zu liefern, Johannes Gabls Isaac könnte mehr hinterfotzige Schärfe vertragen. Und da ist noch der intensive Thomas Michael Hospe als junger Abe, Amirs Neffe, der, erst überangepasst, zuletzt beängstigend fundamentalistisch, wesentliche Sätze hat und damit im Kopf bleibt.