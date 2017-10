Von Joachim Leitner

Innsbruck – Fünfeinhalb Jahrzehnte lang hat Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) am „Faust“ geschrieben. Online kann die Entwicklung des Textes inzwischen nachvollzogen werden. Auf faustedition.net haben Literaturwissenschafter und Informatiker die Genese der Groß-Tragödie in zwei Teilen aufbereitet: von ersten Notizen über korrigierte und vielfach bearbeitete Passagen bis zur heute gültigen Fassung. „Ein vergleichbares Projekt gibt es über kein anderes literarisches Werk“, sagt Sebastian Donat, Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Innsbruck. Und: „Es unterstreicht die einmalige Rolle, die der ‚Faust‘ in der deutschsprachigen Kulturgeschichte spielt.“

Um die Wirkkraft des Stückes erahnbar zu machen, reicht es allerdings auch, den Menschen – frei nach Martin Luther – „aufs Maul zu schauen“. „Faust“ hat sich wie kein zweiter Text in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeschrieben. Egal ob „der Weisheit letzter Schluss“ gezogen oder die „Gretchenfrage“ gestellt wird, ob Erhofftes als „Schall und Rauch“ verpufft, alle Theorie grau ist oder so manch armer Tor im Nachhinein so klug ist wie zuvor. Immer handelt es sich um Zitate aus dem „Faust“. „Neben der Bibel und manchen Stücken Shakespeares gibt es keinen Text, der die Alltagssprache vergleichbar geprägt hat wie Goethes ‚Faust‘“, erklärt Donat.

Erfunden freilich hat der Dichter die Geschichte des Forschers, der alle Fesseln abstreifen will und dafür mit dunklen Mächten paktiert, nicht. Die Legenden um Leben, Charakter und Schicksal eines gewissen Johann Faust war seit Erscheinen des so genannten „Volksbuchs“ 1587 ein bekannter und literarisch oft bearbeiteter Stoff. Auch Christopher Marlowes 1589 erstaufgeführtes Stück „Die tragische Historie vom Doktor Faustus“ hat Goethe gekannt – und genau studiert. Doch Goethe ging weiter. „Er übernahm die Konstellation und hat sie ganz konsequent für die Bühne weitergedacht – und dabei Figuren entwickelt, die nie blutleer im Dienste der Dramaturgie stehen, sondern immer menschlich bleiben, im Guten wie im Schlechten, anziehend und abstoßend zugleich“, sagt Donat. Selbst der Mephisto, bei Marlowe eher Erfüllungsgehilfe als echter Charakter, gerate bei Goethe ins Schwanken „und droht immer wieder seine teuflische Souveränität zu verlieren. Schwarz-Weiß gibt es bei Goethe nicht.“

Mit der Figur des Faust habe er zudem ein Bild des modernen Menschen geschaffen: „Ein Getriebener, der keine Grenzen kennt und in seinem Drang nach Mehr rücksichtslos auch das zerstört, was ihn am Leben hält.“

Letztlich geht es im „Faust“ um Verantwortung und darum, wie man miteinander umgeht. Auch deshalb ist das Stück aktuell geblieben. Und hat sich gerade auf der Bühne als ungeheuer robust erwiesen: Peter Stein hat für sein 22-stündiges „Faust-Projekt“ (2000) keinen der insgesamt 12.110 Verse des Gesamttextes gestrichen. Martin Kusej hingegen lässt in seiner betont apokalyptischen Inszenierung am Münchner Residenztheater gerade jene Zeilen weg, die beinahe jeder kennt. Und Frank Castorfs „Faust“ taumelte an der Berliner Volksbühne durch Versatzstücke der kolonialen Geschichte. „Weil man mit dem ‚Faust‘ machen kann, was man will“, schrieb er dazu im Programmheft.

Karl Lagerfeld fotografierte „Faust“ 1995 als Hochglanz-Romanze mit Gretchen Claudia Schiffer und einem mephistophelisch blickenden David Copperfield. Cartoonist Flix hat den teuflischen Pakt liebevoll parodiert (2010). Thomas Mann schrieb „Doktor Faustus“ (1947), Bruder Heinrich „Mephisto“ (1936). Und Landestheater-Intendant Johannes Reitmeier erarbeitete bereits 2003 mit Thomas Stammberger eine bayerische „Faust“-Fassung. Seine Neuinszenierung von Goethes Original hat heute Abend im Großen Haus Premiere.