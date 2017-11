Schwaz – Die junge Theatergruppe SpielBerg geht wieder unter Tag. Denn am Samstag gibt es tief im Stollen die Premiere für den Mitterer-Einakterzyklus „Besuchszeit“. Weitere Aufführungstage sind der 10., 11., 17., 18., 19. und 24. November. Treffpunkt ist jeweils die Knappenkuchl beim Silberbergwerk um 19 Uhr, um 19.30 Uhr wird in den Stollen eingefahren. Eine Sondervorstellung steht am 2. Dezember (20 Uhr) im Mathoi-Haus am Programm. Bisher ließ die Gruppe mit Komödiendinner und im Vorjahr mit dem Stück der „Knappe und der Tod“ aufhorchen. (zw)