Innsbruck – Eigentlich sollte das Haus im andalusischen Hinterland gleich nach der Beerdigungen verscherbelt werden. Schließlich verbinden die Kinder, Helene (Marion Fuhs), Sofia (Ulrike Lasta) und Wolf (Matthias Tuzar), damit nur Verletzendes. Quasi über Nacht hat sich ihre Mutter vor Jahren mit einem Yogalehrer nach Spanien abgesetzt. Jetzt ist sie, die lange kaum mehr als eine blasse Erinnerung war, tot. Und der Abstecher nach Andalusien eine Atempause vom Alltag. Auch deshalb wird die Auszeit länger – und außerdem ist die Aussicht auf Tausende Sonnenstunden, terrassenförmige Gärten, Pinien, Mandel- und Feigenbäume verlockender als Herz-OPs, schwangere Freundinnen und die konsequent zelebrierte Hoffnung auf etwas Besseres.

Teresa Doplers „Was wir wollen“ – als Uraufführung in der Regie von Verena Schopper derzeit im K2 des Tiroler Landestheaters zu sehen – verhandelt Sorgen und Sehnsüchte, die zum Stillstand führen. Im Grunde geht es um drei Figuren, die ihren Platz im Leben suchen – und dabei permanent Gefahr laufen, dass es sie gehörig aus der Bahn wirft. Sie wollen etwas erreichen, wissen aber nicht was.

Ein bisschen erinnert das Stück der 1990 in Linz geborenen Autorin an die Textpartituren von Händl Klaus: Sätze und Motive wiederholen sich in veränderten Konstellationen, selbst durch Floskeln wie „Folge deinem Herzen“ erschließen sich immer neue Bedeutungsebenen. Trotzdem ist „Was wir wollen“ ein leichter, von bisweilen bitterer Ironie gesättigter Theatertext. Schopper trägt diesem Umstand Rechnung, indem sie Raphael Kübler gleich alle Nebenfiguren – vom dänischen Pärchen über die ferne Freundin Ina und einen deutschen Aussteiger bis zum spanischen Feldarbeiter – spielen lässt.

Zu klamaukig wird die hochkonzentrierte, darstellerisch überzeugende und gerade in ihren beinahe beiläufigen Details – etwa einem leisen, herzschlaggetaktetem Klopfen – ungemein dichte Inszenierung dadurch nicht. (jole)