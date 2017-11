Wien – Kurz nach der bizarren Amtseinführung Donald Trumps im Jänner dieses Jahres vermeldete unter anderem die Frankfurter Allgemein­e, dass die rege Nachfrage in den USA nach George Orwells Totalitarismus-Roman „1984“, erschienen im Jahr 1948, kaum befriedigt werden könne. Des Präsidenten „alternative Fakten“, Überwachung mittels Neuer Medien und deren Konzernen sowie radikal­e Abschottung lassen natürlich Assoziationen zum Buch aufkeimen: an „Big Brother“, „Doppelden­k“ oder „Neusprech“.

Seit vergangenem Freitag zeigt nun das Wiener Volkstheater ein Werk der Weltliteratur, das, oft genug als reine Schullektüre banalisiert, politisch trotz anderer Bezugspunkte – Orwell thematisierte den Stalinismus – grundsätzlich hochbrisant wäre. Regisseur Helmut Schmidt-Rahmer reichert seinen Zugang zur Diktatur-Parabel mit Trump in Wort und Bild an, die sieben Schauspieler tragen anfänglich allesamt Ostblock-Beige zu Kim-Jong-un-Frisur und dürfen mit eher bescheidenen Mitteln Kritik an Google und Konsorten „performen“.

Hektisch wird da mit Live­kamera hantiert, selbst in der trauten Holzhütte, in die sich der Regimegegner Winston Smith (Rainer Galke) mit der jungen Julia (Katharina Klar) zum Austausch verbotener Zärtlichkeiten zurückzieht, gibt es zwar kein Mobiltelefon (so zeitgenössisch ist die Inszenierung nun doch nicht), aber bewegtes (Überwachungs-)Bild. Dort steigen dann auch so genannte „Loser“ durch die Szenerie, als Typ Edelsandler (Sebastian Pass) und Countrystar (Kaspar Locher) Farbkleckse im Regime-Einerlei.

Nach der Pause kehrt man zurück zur Vorlage und ist Zaungast im Folterkeller, in dem sich blütenweiß gewandete, erfolgreich gehirngewaschene Regime-Knechte wie „O’Brien“ (Birgit Stöger) an Winston Smith betätigen. Allerlei beklemmende Tendenzen bis hin zu zum abstrusen Bürgerkontrolle-Projekt im chinesischen Rongcheng werden am Volkstheater bemüht, um „1984“ ins Heute zu heben. Der vom Ensemble bewundernswert tapfer bestrittene Theaterabend sieht jedoch rechtschaffen alt aus. (lietz)