Innsbruck – La Gioconda nennen die Italiener Leonardo da Vincis berühmtes (Mona Lisa-)Bild der lächelnden Florentinerin. „La Gioconda“ heißt auch eine Straßensängerin im Venedig des 17. Jahrhunderts, die trotz ihres Namens („die Heitere“) keinen Grund hat zu lächeln. Als Hauptperson der berühmtesten Oper Amilcare Ponchiellis wird sie von zwei Männern in den Tod getrieben. Für den Text hat Arrigo Boito unter dem Anagramm Tobia Gorrio auf Victor Hugos Drama „Angelo, tyran de Padoue“ zurückgegriffen.

Die nur in Italien häufig gespielte Oper begründete mit der Uraufführung 1876 an der Mailänder Scala den Ruf des Komponisten – und übrigens 1947 in der Arena von Verona auch jenen von Maria Callas. Am Samstag kommt die Geschichte als Kooperation mit dem Musiktheater von Gelsenkirchen heraus. Das ungarische Regieduo Alexandra Szemerédy & Magdolna Parditka zeigt seine Inszenierung inklusive Ausstattung.

Die Gioconda liebt Enzo, der sich illegal in der Stadt aufhält, weil er, eigentlich Fürst von Genua, aus Venedig verbannt ist. Enzo und Laura waren ein Paar, bevor sie zur Ehe mit dem Staatsinquisitor Alvise gezwungen wurde. Es ist ungemütlich in der Lagunenstadt, denn es wimmelt vor Denunzianten, welche die Inquisition füttern. Da leben Typen auf wie Barnaba. Er hat es auf die Gioconda abgesehen. Auch wenn das Stück außerhalb Italiens selten zu hören ist, so ist doch der „Tanz der Stunden“, Enzos Arie „Cielo e mar“ und Giocondas mit dem Aufschrei „Suicidio!“ beginnende Szene bekannt. Ponchielli schrieb große, wirkungsvolle Opernmusik, die Rollen wollen adäquat erfüllt sein. Die Innsbrucker Besetzungsliste weist viele neue Namen auf: Elena Mikhailenko (La Gioconda), Jennifer Feinstein (Laura), Dominic Barberi (Alvise), Viktor Antipenko (Enzo), Marian Pop (Barnaba). Auch Francesco Rosa, Maestro aus Italien, erarbeitet erstmals eine Oper am Tiroler Landestheater.

Das Werk braucht Gäste, erläutert Operndirektorin Angelika Wolff, und am TLT, wo das Gesangsensemble klein geworden ist, sei man dabei, dieses neu aufzubauen. Mit letzter Saison haben Susanne Langbein (sie arbeitet nun frei) und Joshua Lindsay (er hat in den USA eine Professur als Operndirektor) den Rennweg verlassen. Der Sängermarkt ist überflutet, es gilt, sorgsam auszuwählen, eine schöne Stimme allein genügt ja nicht für den Bühnenberuf. (u.st.)