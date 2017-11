Von Michael Mader

Kufstein – Ein buntes, facetten- und abwechslungsreiches Kulturprogramm zu erstellen – so definieren die Mitglieder des Wunderlichen Kulturvereins ihre Aufgabe. Klein, aber fein, wie eine Perlenkette, reihen sich die neun Veranstaltungen im Jahr 2018 aneinander, hieß es bei der Vorstellung für das kommende Jahresprogramm.

„Wir haben mit dem bayerischen Kabarettblock im Frühjahr und dem sehr musikalischen Block im Herbst mit sehr verschiedenen Künstlern zwei Schwerpunkte“, erklärte Christian Widauer. Damit gehe man mit vier Tirol-Premieren in die 18. Spielsaison, im April des nächsten Jahres findet die insgesamt 150. Veranstaltung statt.

2018 heißt es aber auch Abschied nehmen – und zwar von einer Spielstätte. Das alte Sägewerk der Firma Pirlo in Sparchen wird abgerissen. So viele Jahre lang seien dort großartige Konzerte veranstaltet worden. ­Widauer: „Noch einmal laden wir dort am 23. Juni zur großen Abriss­party mit der Wiener Gruppe Die Gewürztraminer.“ Eine neue Heimstätte ist aber bereits gefunden: Alleine fünf der neun Veranstaltungen finden im nächsten Jahr im Kultur Quartier statt.

So auch die Vorstellung des bayerischen Kabarettisten Han’s Klaffl mit seinem Programm „40 Jahre Ferien – ein Lehrer packt aus“ am 10. Februar, mit dem in die neue Wunderliche Kultursaison gestartet wird. Ebenfalls im Kulturquartier ist der Extrembergsteiger, Abenteurer und Grenzgänger Thomas Huber mit seinem Vortrag „Sehnsucht Torre“ am 17. März. Weiter geht es mit dem bayerischen Kabarettisten Sigi Zimmerschied am 14. April in der Kulturfabrik Kufstein, danach folgen Gerhard Polt und die Well-Brüder am 5. Mai in der Kufstein Arena. Um Sonntagskinder geht es beim österreichischen Kabarettisten Gery Seidl am 15. September. Traditionelle portugiesische Musik verspricht am 13. Oktober Gisela João – in ihrer Heimat bereits ein Superstar. Am 3. November sind Juan José Mosalini und sein Tango-Orchester zu Gast, und den Abschluss machen am 1. Dezember Die Herren Wunderlich und das Ballhaus-Orchester La Rose Rouge. Erstere feiern damit ihr 20-Jahr-Bühnenjubiläum.