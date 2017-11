Von Anja Larch

Wattens – „Ich habe meinen Körper wie Brot gebrochen und unter den Männern ausgeteilt“, ruft Bettina Buchholz als Etty im gestreiften nachthemdähnlichen Kleid über das Publikum hinweg. Ein Anflug von Lächeln in ihrem Gesicht, die Augen ernst, in die Weite der alten Schleifhalle der Werkstätte Wattens blickend. Es ist die Gedankenwelt einer jungen Frau in den 1940er-Jahren, die hier auf die Bühne gebracht wird: Selbstreflexionen, auch über die eigene Sexualität, in Verbindung gebracht mit biblischen Bildern. Durch die zunehmende antisemitische Verfolgung werden mehr und mehr auch Religion, Transzendenz und ihr eigenes Jüdischsein zum Thema.

Etty Hillesum wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Die Tagebücher der niederländischen Jüdin sind im deutschen Sprachraum, im Gegensatz zu denen von Anne Frank, kaum wahrgenommen worden. Obwohl sie seit den 1980er-Jahren übersetzt vorliegen. „Das hat wohl mit unserer näheren Geschichte zu tun“, erklärt sich Regisseur Johannes Neuhauser den Umstand. „Etty nennt die Dinge, die im Dritten Reich passiert sind, viel klarer beim Namen, als es Anne Frank getan hat. Dafür war man lange nicht bereit.“ Auch er selbst habe lange gezögert, sich mit dem Werk auseinanderzusetzen, so Neuhauser. Jetzt hofft er, diesen „Schatz“ so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

2015 hat er 700 Seiten Tagebuch zu einer Leseperformance verdichtet, die am Landestheater Linz uraufgeführt wurde. Vergangene Woche machte die Produktion für drei durchwegs ausverkaufte Aufführungen in Lienz, Wattens und Innsbruck Station.

Etty Hillesum war, anders als Anne Frank, schon erwachsen, als sie mit dem Tagebuchschreiben begann. Auf Anraten ihres Therapeuten fing sie mit 27 an, sich aus einer „seelischen Verstopfung“ herauszuschreiben. Und dokumentierte zunächst ihre leidenschaftlichen sexuellen Abenteuer, immer verbunden mit Selbstbefragung. Die „richtige Emanzipation“ sah sie – vielleicht hoffnungsvoll – noch bevorstehen.

Weil sie Teil ihres Volkes sein wollte, ließ sie sich freiwillig ins Durchgangslager Westerbork deportieren. Auch die Briefe, die sie von dort aus schrieb, sind Teil der gleichermaßen kraftvollen wie zärtlichen szenischen Lesung. Bettina Buchholz geht ganz in der Rolle der Etty auf: Sie sinniert über Kontrollverlust und bleibt doch Herrin der Lage. In wechselnden Rollen – als Ettys Vater, Therapeut und Liebhaber und NS-General – beweist Sven Kaschte große Wandlungsfähigkeit. Musiker Günther Gesser intensiviert mit den Klängen seines Marxophons (eine Art Zither) die sich steigernde angstvolle Atmosphäre – und versucht mit dem Griff zur Flamenco-Gitarre in der finalen Szene eine Ahnung von Hoffnung aufkommen zu lassen.