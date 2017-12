Von Christiane Fasching

Innsbruck – Ausverkauft. Bis zur letzten Vorstellung. Die Wiederaufnahme für Oktober 2018 ist schon fixiert. Leonard Bernsteins Musical „West Side­ Story“, das vor nunmehr 60 Jahren im New Yorker Winter Garden Theatre uraufgeführt wurde, ist definitiv ein Innsbrucker Publikumshit. Das steht bereits Tage vor der Premiere fest, die am Samstag die Bühne des Großen Hauses in die Straßen und Hinterhöfe des Big Apple verwandelt. Tanztheaterchef Enrique Gasa Valga, der bei der auf „Romeo und Julia“ fußenden Liebesgeschichte mit dramatischem Ausgang nicht nur für die Choreographie, sondern auch für die Regie verantwortlich zeichnet, könnte sich also entspannt zurücklehnen. Zum Rohrkrepierer wird seine Version der tragischen Romanze zwischen Tony und Maria ja auf keinen Fall werden.

Doch bei der Probe am Dienstag sieht der Katalane dann alles andere als relaxt aus. In der Pause schlägt er sich theatralisch die Hände vors Gesicht und verflucht – mit spanischem Akzent – „die großen Erwartungen“, die auf ihm lasten. Dass die Karten für die „West Side Story“ augenscheinlich weggehen wie die warmen Semmeln, ändert eben nichts am künstlerischen Druck, dem Gasa Valga standhalten muss. „Ich will das Beste aus dieser Geschichte herausholen, in der so viel Tiefe steckt“, sagt er. Und denkt zurück an den Moment, in dem er zum ersten Mal mit Bernsteins Kult gewordenem Musical in Berührung kam. Gasa Valga war ein junger Tänzer, als er dereinst die Verfilmung der „West Side­ Story“ sah – und fortan von der Rolle des Bernardo, dem Anführer der puerto-ricanischen „Sharks“, träumte. „Leider ist nie etwas daraus geworden“, meint er etwas wehmütig – und schwärmt von der kraftvollen Spannung, die in seinen Augen vor allem in den Szenen zwischen den rivalisierenden „Sharks“ und „Jets“ zum Tragen kommt.

Keine Spur von Rivalität herrscht indes zwischen Nathan Trent und Florian Stern. Dabei haben die beiden kurz hintereinander dieselbe Frau zunächst salbungsvoll umschwärmt und dann leidenschaftlich geküsst. Jetzt stecken der Song-Contest-Teilnehmer von Kiew, der im Mai für Österreich vor einem Millionenpublikum auf Punktefang ging, und der deutsche Tenor, der aktuell auch in „Hoffmanns Erzählungen“ und „Der Vetter aus Dingsda“ zu sehen ist, verschwörerisch die Köpfe zusammen. Und scherzen mit Sophia Theodorides um die Wette, der sie gerade noch auf dem Bühnen-Balkon ihre Liebe gestanden. „There’s Nothing For Me Like Maria“, waren sich die beiden Sänger einig, die im Großen Haus abwechselnd in die Rolle des Tony schlüpfen – und bei den Proben Gelegenheit haben, sich gegenseitig über die Schulter zu schauen.

„Wir können dadurch so gut wie möglich kopieren, was der andere besser macht“, sagt Premierenbesetzung Stern. „Die Fehler verschweigen wir uns natürlich gegenseitig“, setzt er mit einem Augenzwinkern nach und entlockt damit auch Nathan Trent ein Schmunzeln. Schade eigentlich, dass dieser doppelte Tony-Effekt nur den Probenbesuchern gegönnt ist.

Auf der Bühne kehren die Tonys wieder ihre ernste Seite heraus und stimmen nacheinander „Something’s Coming“ an. Als hätten sie es geahnt, fegt plötzlich Enrique Gasa Valga über die Bühne und springt als Requisiteur ein. Der in der Ecke stehende Besen gehört nämlich in Tonys Hände. Manchmal ist ein Regisseur eben Mädchen für alles.