Von Ursula Strohal

Innsbruck – Zehn Oscars erhielt 1961 die Filmfassung des Musicals „West Side Story“, einen als bester Film des Jahres. Nicht eine der Auszeichnungen ging an den Komponisten Leonard Bernstein, der nach Ansicht der Jury „nicht in Frage kam“, da seine Musik nicht für den Film komponiert worden war. Heute steht Bernstein als Komponist vor allem für dieses Stück und viele Zuschauer erfahren erst aus dem Theaterprogramm, dass es noch drei große Köpfe waren, die die „Mutter aller Musicals“, 1949 erstmals angedacht und vor nunmehr 60 Jahren in New York geboren, mitgestalteten: der Regisseur und Choreograph Jerome Robbins, an dessen Uraufführungsarbeit man sich noch anzulehnen hat, Arthur Laurents, Verfasser des Buches, und Stephen Sondheim, damals für die Gesangstexte entdeckt.

Der Vulkan, der sich da 1957 im Big Apple entlud, spuckt sein Feuer unvermindert wirksam. Gewalt, Rassismus, Intoleranz und Vorurteile halten das Stück inhaltlich aktuell. Und die musikalische wie tänzerische Schlagkraft ist im Genre noch nicht überboten. Was einst als jüdisch-katholischer Konflikt eine East Side Story abgeben sollte und durch aktuelle Straßenkrawalle puertorikanischer Amerikaner zur „West Side Story“ wurde, wie nun im Big Apple junge Leute karibischer Herkunft auf die Einheimischen und von sonst wo Eingewanderten treffen, ist nicht weit entfernt von der gegenwärtigen European Story. In Bernstein und Co’s „Romeo und Julia“-Version kämpfen die Jugendlichen um ein Straßenstück in den Slums.

Seokwon Hong zündet die Musik voll von New Yorker Jazz und Puerto Ricos Tänzen temperamentvoll und manchmal zu laut für die Sänger, die ihre Lieder dankenswerterweise auf Englisch singen, mit dem Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck, das in seiner Musikalität auch diesem Stil reaktionsschnell gerecht wird. Enrique Gasa Valga schärft die Tänze, die seine Compagnie mit Tempo und Inhaltsbezug kraftvoll sprühend, mit Charme die Frauen, großartig umsetzt. Jede Tänzerin, jeder Tänzer ein Charakter, jeder Akzent vertieft die Szene. Im Schauspiel-Anteil wird Gasa Valga versierter, hat auch das Glück hervorragender Darsteller. Sehr gut die Verblendung von Sängern und Tänzern.

Helfried Lauckners Bühne deutet New Yorks Häuserschluchten an und lässt davor viel freien Raum. Marias Zimmer mit der unvermeidlichen Feuerleiter für das Romeo-und-Julia-Feeling wird flexibel verschoben. Ralph Kopps Lichtgestaltung hat wesentlichen Anteil an der Szenenwirkung, ebenso die Tontechnik. Andrea Kuprians Kostüme sind wie gefordert aus den Fünfzigerjahren.

Florian Stern ist ein ungemein vielseitiger, talentierter Tenor, in jedem Genre scheinen ihm seine Rollen auf den Leib geschneidert. Den Tony verkörpert er glaubhaft und sympathisch, mit schöner Stimme, ohne in den Operngestus zu verfallen. Sophia Theodorides ist eine Sängerin am Anfang ihrer Bühnenlaufbahn, ihr glasklarer Sopran und die natürliche Jugendlichkeit ergeben eine ideale Maria. Bei Lucia Isabel Haas Munoz’ rasant-liebevoller Anita ist Schluss mit der Operntechnik, sie ist Musicalsängerin durch und durch, mit Rasse in Spiel, Tanz und Belting. Greta Marcolongo brachte bei der Premiere starke Töne und ein etwas nervöses „Somewhere“ ein. Der Bariton Benjamin Werth hat die rechte Persönlichkeit und Stimmbehandlung für den Riff, ebenso Michael Souschek, der Bernardo.

In den großen Gruppen glänzen bei den Jets noch Steven Armin Novak (Action), Andreas De Majo, Denis M. Rudisch, Verena Pötzl (Anybody’s) und Samuel Maxted, bei den Sharks Vincent Bueno (Chino), Kathrin Eder, Brigida Pereira Neves und Chiara Ranca.