Füssen, Reutte – Seit der Stuttgarter Regisseur und Produzent Benjamin Sahler das Musical „Ludwig²“ ans Festspielhaus Füssen zurückgebracht hat, läuft die Produktion erfolgreich. „Das hat uns Mut gemacht und davon überzeugt, dass das Musical unbedingt zu Füssen und zum Festspielhaus gehört. Und zwar langfristig. Ganz offensichtlich ist das Publikum von der Authentizität des Spielortes fasziniert“, so Benjamin Sahler, der für die Aufführungen 2018 einen Großteil der Besetzung vom Vorjahr wieder verpflichten will. Die Hauptrollen stehen bereits fest und der Ticketverkauf ist schon angelaufen.

Jan Ammann und Matthias Stockinger werden alternierend in der Titelrolle des Märchenkönigs Ludwig II. zu sehen und zu hören sein, Anna Hofbauer ist und bleibt die Sissi. Die Gespräche mit Uwe Kröger laufen derzeit noch. Er soll als Dr. Gudden auf die Festspielbühne in Füssen zurückkehren. Kröger zählt zu den größten internationalen Musicalstars. Unvergesslich seine Rolle als Tod in der Welturaufführung von „Elisabeth“ im Theater an der Wien.

Die Stars aus „Ludwig²“ freuen sich auf die abermalige Rückkehr an das Festspielhaus am Forggensee im kommenden Jahr. Das Haus, das sich die Aufführungsrechte bis 2029 gesichert hat, schreibt damit die Erfolgsgeschichte fort. Am 3. Mai hebt sich erstmals wieder der Vorhang. Insgesamt sind 60 Vorstellungen im Mai, Juni, August, September und Dezember 201 geplant. Infos unter www.bau-ein-schloss-wie-ein-traum.de. (fasi)