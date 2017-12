Von Ursula Strohal

Erl – Über dem Pochen der Pauke marschiert die Symphonie los. Dramatisch im Forte und in der chromatischen Gegenbewegung von Streichern und Bläsern, c-Moll-Zugkraft, die das Orchester und die Zuhörer anschiebt. Ein Thema treibt von Neuem an, das Gegenstück entführt mit einem herrlichen Oboensolo, markanten Triolen, sich aufbauenden Energiewellen, dazwischen Dämmerndes. Die klassischen Formen werden in enormer Komplexität erfüllt bis zur C-Dur-Aufhellung am Ende des Kopfsatzes. Kräfte und Möglichkeiten für vier Sätze, groß, ernst, episch. Es gibt kein Entrinnen.

Gustav Kuhn umschließt seine Erler Winterspiele heuer bekanntlich mit den vier Symphonien von Johannes Brahms und begann mit der Ersten und Zweiten. Er ist diesem Komponisten nah in dem Aufspüren des eigenen Weges, des eigenen Klangs, der Schönheiten, des tragischen Tons. Er reiht nicht die Ereignisse, sondern verzahnt sie. Die Beethoven-Anklänge werden ebenso wenig eigens zelebriert wie der Dialog mit der Geschichte. Alles ist im Fluss und Kuhn vermag es, die Außen- und Innenwelt dieser Musik zu verschmelzen.

Dennoch enttäuschte die Erste im Festspielhaus. Entgegen früheren Aufführungen (und der Einspielung) hat Kuhn nun doch die Bläser verdoppelt und erreichte in den Heftigkeiten des Werkes einen Bombast, der alles mit sich riss.

Nach der Pause die Zweite, die sanftere mit wiederum ihren Herrlichkeiten, klassizistischer selbst im Finale. Da ging er auf, Kuhns Brahms, mit melancholischem Ausdrucksreichtum, den brahmsschen Gesten und Melodien, der Klangsinnlichkeit. Die Solisten waren freilich schon in der Ersten meist in voller Pracht durchgekommen, Oboe, Horn, Flöte, Fagott, Klarinette, die Solovioline.

Die gerühmte Akustik des Erler Festspielhauses ist erbarmungslos brillant. Kristallin überträgt sie subtilste Details, mischt Klänge, leuchtet Farben aus, trägt. Ideal für die besten Musiker und Sänger, für Kammermusik, auch Wagners „Tristan und Isolde“ diente sie faszinierend. Jenseits der Solisten scheint sie komplexer Symphonik gegenüber verständnislos und eigensinnig zu sein.

Lieben Sie Brahms? Am 7. Jänner folgen die Dritten und Vierte.