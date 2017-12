Von Ursula Strohal

Erl – „Tosca“ war schon, das wilde, erst aufheizende, dann abflachende Stück, das den Effekt sucht. Nun hatte am Freitag im Festspielhaus „La Bohème“ Premiere (Wiederholung am 6. Jänner). Puccini in Erl. Und gerade durch die introvertiertere „Bohème“ weht der Erler Geist, als hätte Puccini das Stück dafür geschrieben. Wer weiß.

Auch wenn das Programm der Tiroler Festspiele Gäste braucht, das Herzstück von Gustav Kuhn bleibt seine interdisziplinäre Accademia di Montegral – nahe der Puccini-Stadt Lucca –, wo er junge Menschen abseits vom kommerziellen Musikbetrieb künstlerisch vorbereitet.

„La Bohème“ braucht junge Hochbegabte, die wachsen und sich beweisen wollen, da darf auch etwas riskiert werden. Matteo Desole ist einer dieser Jungen, die brennen für den Gesang und die Darstellung, ein Qualitätstenor, frisch glänzend, bereit für die Karriere. Das Erler Publikum hat seinen Rodolfo mit Begeisterung aufgenommen. Die Kommilitonen des Dichters sind Nicola Ziccardi als Maler, dessen gepflegter, weicher Bariton sich in Erl seit Jahren bewährt, James Roser viril als der Musiker Schaunard und Daniele Antonangeli als Philosoph Colline mit einer wohltönenden Mantelarie, die so gut gesungen immer ein besonderer Moment dieser Oper ist – vielleicht sogar der besondere.

Die vier Freunde frieren und lieben in ihrer Mansarde, die in Erl als verschneites Wolkenkuckucksheim Einblick gibt in ihr Hoffen auf Kreativität, Brennholz und ein besseres Leben, denn selbst das Einheizen des vierten Stuhls hat den Winter nicht beeindruckt. Das erste Bühnenbild des prominenten Multimedia-Künstlers Peter Hans Felzmann ist bestens gelungen und schafft stimmungsvolle Szenen, raus aus der Mansarde führt er ins weihnachtliche Paris und in gebirgiger Kulisse an den Zollschranken nahe Erl, ein für viele Menschen der Region wohl noch vertrautes Sujet. Karin Waltenberger verantwortet die passenden Kostüme mit kleinen Pointen, für Regie, Licht und überhaupt die Gesamtproduktion wird wieder „Furore di Montegral“ genannt. Für Tambourstab und Pseudo-Degen reichen zwei Schneeschaufeln. Gustav Kuhn am Pult seines Festspielorchesters. Sentimentalität liegt ihm fern, der Philosoph, Psychologe und Menschenkenner hat einen anderen Blick in die Seelen, einen, der nicht an Oberfläche, sondern an Wesentlichem interessiert ist.

Die Vielstimmigkeit des Orchesters, das sich in den zwei Wochen des Winterfestivals in grundverschiedenen Programmen technisch perfekt und absolut wandelbar im Ausdruck zeigt, schaut den Personen auf der Bühne tief ins Gemüt, mit Farben und Phrasierung, mit feinst modellierten Tempi und dynamischen Schattierungen. Ausdruckshöhepunkte der Sänger werden kraftvoll gestützt, in den Dialogen nimmt Kuhn die Lautstärke zurück.

Es ist ein Schachzug, wenn Kuhn die Mimi mit Lada Kyssy besetzt, als scheinbar emotional verhaltene Sängerin, der technisch zur Verfügung steht, was sie braucht. Als zarte, schlichte Erscheinung ist sie glaubwürdig, auch eine kühle Sterbeszene entlastet das Finale ohne Verlust, wenn das Orchester – und nicht nur beim Entschwinden der Seele – derart Zärtlichkeit und Wärme des Gefühls unterlegt. Allerdings sabotiert Kyssy dieses Konzept nachträglich, wenn sie gleich nach der Sterbeszene nach den noch sichtlich erschütterten Kollegen strahlend mit großer Geste den Applaus einheimst. Selbst die Musetta der Bianca Tognocchi zeigt da noch Bewegung. Sie hat von der Kokotte mit Beinen bis zum Hals über die Kratzbürste in der anarchischen Beziehung zu Marcello bis zur bürgerlichen Madame eine weitgreifende Entwicklung durchgemacht, aber immer ein großes Herz und eine ebensolche Stimme. Oskar Hillebrandt und Francesco Facini erfüllen die Rollen als die düpierten älteren Herren, Monsieur Benoit und Alcindoro. Biao Li erfreut als Parpignol die Kinderschar aus gut geführten Erler Kleinen, Frederik Baldus ist der Sergant. Durchschlagend wie immer der Chor.