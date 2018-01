Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Immer wieder verblüffend sind die Aha-Erlebnisse, die sich einstellen beim Rückblick auf dieses alte Jahr. Markus Koschuh und Julie Haider ergänzen in ihrem „Jahrmarkt der Heiterkeiten“ im Treibhaus diese Aha-Erlebnisse um den einen oder anderen Schmunzler. Durchaus erhellend, denn was vorher Heiterkeiten mit Bauchschmerzgarantie waren, werden von den beiden – nicht immer glänzenden, so aber doch wortwörtlich glitzernden – Moderatoren zu heiteren Schlagzeilen mit Auflachgarantie umfunktioniert. Den Themen sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Kabarettiert wird, was (nicht) gefällt: Ob MeToo-Debatte oder der Totalabsturz der Grünen auf jeder politischen Bühne, eine vermeintliche Olympia-Euphorie und allerhand Lowlights des Jahres – alles wird in gewohnter Koschuh-Manier nochmals hervorgekramt, neu analysiert und mit ausufernder Gestik ausgekotzt. Solange bis das Publikum merkt: Wir sind der alten Geschichten doch noch nicht müde. Denn nach wie vor liefert dieses 2017 mehr Fragen als Antworten: Wie konnten sich die veganen Grünen so zerfleischen? Wie lang bleibt Kurz? Und gibt es dafür 2018 Antworten? Das fragt sich das Publikum, welches zum Aktivsein regelrecht aufgefordert und nicht nur passiv bespaßt wird. So wechselt das Spiel mit dem Zuseher zwischen wohltuenden Musikeinlagen und grotesken Fundstücken hin und her. Da darf ein Auftritt vom Kasperl natürlich nicht fehlen.

Und so bleibt es eine Frage der Sichtweise, was man denn erwartet, vom Kabarett und auch vom vergangenen Jahr: Die großen Lacher bringen immerhin die vermeintlichen Missgeschicke, die absichtlichen Ausrutscher der anderen. Die Rückblickenden selbst überzeugten vor allem durch schnittige Side-Kicks und ein sich ergänzendes Doppel an Musik, Schalk und Sticheleien. Und beim vergangenen Jahr, das weiß wohl jeder, der mit Aha-Erlebnissen bombardiert ins 2018 taucht, liegen Komik und Tragikomisches eng beeinander. Was heute gestern ist, war schließlich einmal morgen. Warum also zurückblicken? Weil danach ist man immer g’scheiter. Und fix ist: 2018 wird es wieder haufenweise Vorlagen geben. Einen ganzen Jahrmarkt an Heiterkeiten eben.