Von Bernadette Lietzow

Wien – Den Bogen schlägt Österreichs National-Torte: Im Prolog wird, in kurdischer Sprache, das Rezept für „Kek­a Sacher“ verkündet, und am Ende, als alle Fragen zu Vaterland und Muttersprache offen sind, stellt die Zuflucht zu Sachertorte und Melange eine Art Minimalkonsens dar. „Dazwischen“, wie der junge Khaled, ein Alter Ego des Autors Ibrahim Amir, bekennt, sei sein Zuhause.

Das „Dazwischen“ des knapp 80 Minuten dauernden Theaterabends „Heimwärts“, der am Freitag im Volx Margareten, einer Nebenstätte des Wiener Volkstheaters, seine österreichische Erstaufführung erlebte, ist eine bunt-gewalttätige, sich komisch wie inkorrekt hochschraubende Travestie unter der Ägide der deutschen Regisseurin Pinar Karabulut.

Vier unbehauste Luftwurzler begeben sich da auf eine abstruse Tour de Force, von Wien nach Syrien, gleichsam in Flüchtlingsstrom-Gegenrichtung. Der letzte Wunsch des todkranken und sehr wienerischen Hussein (Günter Franzmeier in wahrhaft orientalischem Seidenschlafrock) ist es, in seiner syrischen Heimat begraben zu werden.

Als er im Transitbereich an der bulgarisch-türkischen Grenze verstirbt, kommen sein­e Begleiter, der Neffe Khaled (Kaspar Locher), der österreichisch-türkische Arzt Osman (Günther Wiederschwinger) und dessen Freundin, die transidente Krankenschwester Simone (Isabella Knöll), in schwere Bedrängnis. Die türkischen Beamten (Oktay Günes und Sebastian Pass) sind wenig hilfreich, zeitgleich sorgt der Putsch gegen Erdogan und dessen Niederschlagung für einen Nationalität-Heimat-Identitäts-Overkill im Mikrokosmos der Schicksalsgemeinschaft.

„Heimwärts“ spielt in allen seinen Erzählsträngen, den eingeflochtenen Geschichten von Gegenwart und Vergangenheit der Figuren, mit dem Thema des Ankommens, in sich, einem neuen Land, in einem anderen Geschlecht.

Der 1984 in Aleppo geborene und seit 2002 in Wien (und der deutschen Sprache) beheimatete Autor und Arzt Ibrahim Amir weiß, wovon er schreibt. Er leistet sich in seinen Stücken die komische Zuspitzung politisch hochbrisanter und instrumentalisierter Reizthemen wie Ehrenmord („Habe die Ehre“, 2013 mit dem Nestroy-­Preis ausgezeichnet) oder Jihadismus („Stirb bevor du stirbst“, 2016) und feiert groß­e Erfolge, bisher vor allem auf deutschen Bühnen.

Am Volkstheater sollte schon im April 2016 „Homohalal“ herauskommen, das einen sarkastischen Blick in die Zukunft ehemaliger Flüchtlinge und der in der so genannten „Flüchtlingskrise“ 2015 engagierten Helfer wirft, Stichwort Einigung in Vorurteilen und Abgrenzung. Angesichts der angespannten Lage war es Intendantin Anna Bador­a dann doch zu brenzlig und sie nahm mit der Begründung, „es könnte falsch rüberkommen“, Abstand vom Projekt. Treppenwitz der Aufführungsgeschichte: In Dresden, wohlgemerkt der Stadt der Pegida-„Volkserhebung“, feierte das Stück, übrigens ungestört, eine umjubelte Premiere.

Nun bekommt auch Österreich seine Chance, ab 18. Jänner ist „Homohalal“ im Wiener Werk X zu sehen. Hochkonjunktur für Amirs böse Komödien!