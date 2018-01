Von Christiane Fasching

Innsbruck – Empörte Pfiffe und schrille Buh-Rufe da, begeisterter Applaus und euphorischer Jubel dort. Die Begleittöne von Franz Kranewitters menschlich gezeichnetem Heldenstück „Andre Hofer“ hätten am 3. Dezember 1903 unterschiedlicher nicht sein können. Das Stadttheater, wo die Innsbrucker Erstaufführung dereinst über die Bühne ging, wurde – beäugt von konservativ-katholischen Moralhütern und deren liberalen Gegnern – zum Schauplatz eines Ereignisses, das heutzutage Seltenheitswert hat: Ein veritabler Theaterskandal ward geboren.

Kranewitter hatte den Tiroler Nationalhelden durch seine psychologische Deutung von einem Sockel gestoßen, dem bis dahin unangetasteten Heroen ein Antlitz verliehen, das auch Schwäche zuließ. Der Hofer als Zweifler? Der Hofer als Scheiternder? Ja, wo kommen wir denn da hin?! Kranewitter soll über die Empörung, die er mit „Andre Hofer“ ausgelöst hatte, ebenfalls in einen Zustand des Zweifelns verfallen sein. Denn nach einem Skandal stand ihm gar nicht der Sinn. Vielmehr war der spätere Schöpfer des Dramenzyklus „Die sieben Todsünden“, mit dem 1981 die Geschichte der Tiroler Volksschauspiele beginnen sollte, überzeugt, einen großen dramatischen Wurf geschaffen zu haben – der nach der umstrittenen Premiere allerdings mehr als 50 Jahre auf seine Wiederaufnahme in Tirol warten musste.

1959 war es dann so weit. Am Tiroler Landestheater stand wieder „Andre Hofer“ auf dem Programm und sogleich standen auch ein paar Skeptiker Spalier. Der Kranewitter-Aufreger wurde allerdings entschärft, der Skandal somit umschifft. Knapp sechs Jahrzehnte später sorgen Julia Gschnitzer (86) und Pine Fenz (78) für Aufregung, als sie beim Portier vorbei an ihre frühere Wirkstätte huschen wollen – und glorios scheitern. Für die Damen hagelt’s Begrüßungsküsse und Wiedersehensumarmungen. Das Theateruniversum vergisst die seinen nicht, auch wenn sie schon ein Zeiterl nicht mehr aktiv sind. 1959 waren die beiden Schauspielerinnen höchst aktiv – und verkörperten an der Seite von Richard Haller (laut Fenz „ein Bär von einem Mann, ein echter Hofer halt“) Hofers Frau Anna (Gschnitzer) und die Kellnerin Theresl (Fenz). „Das war eine schöne Zeit“, sprudelt’s aus Fenz, die 45 Jahre zum hiesigen Ensemble zählte und glänzende Augen bekommt, wenn sie von „damals“ redet. Auch in Gschnitzers Augen funkelt es beim Rückbesinnen – kein Wunder: Der Part der Anna ebnete der Parade-Volksschauspielerin nämlich den Weg ans Wiener Volkstheater, das 30 Jahre ihre künstlerische Heimat werden sollte.

Aber der Reihe nach: Auf Einladung des Akademietheaters wanderte „Andre Hofer“ damals drei Tage nach Wien, in einer der Vorstellungen saß der einstige Volkstheater-Direktor Leon Epp, der hin und weg von Gschnitzers authentischem Spiel war und sie zu einem Vorstellungsgespräch lud. Das gestaltete sich zunächst aber etwas eigenartig, wie sich Gschnitzer erinnert. „Er war ganz erstaunt, weil ich nicht die ,stattliche‘ Frau war, die er auf der Bühne gesehen hatte“, erzählt sie. Und lacht aus voller Seele. Das Geheimnis ihrer „Stattlichkeit“ findet sich nämlich in der Requisite. „Die haben mich ausgestopft, damit ich nicht so schmal ausschaue“, gesteht die Grande Dame, die noch immer wie ein blutjunges Mädel wirkt, wenn sie Geschichten aus der Theater-Parallelwelt erzählt. Auch Pine Fenz wirkt wie ein Backfisch, als sie im vergilbten Programmheft von einst blättert und Ayla Antheunisse ein Foto ihrer damaligen Gretl-Frisur präsentiert und gesteht, „a bissl in den Hofer“ verliebt gewesen zu sein. Natürlich nur auf der Bühne.

Antheunisse schmunzelt. Ab Samstag wird sie im Großen Haus als Theresl dem Bühnen-Hofer (Stefan Riedl) begegnen, jetzt begegnet sie einem Bühnen-Unikum, das von einer Anekdote in die nächste rast. Julia Gschnitzer tauscht sich indes mit Ulrike Lasta aus, die in Thomas Krauß’ Inszenierung zur Anna wird – und nicht sicher ist, ob ihr Pustertaler Dialekt dem Sprech von Frau Hofer gerecht wird. Aber mehr noch als Annas Tonfall interessieren Lasta die inhaltlichen Aussagen ihres Bühnen-Alter-Egos. „Sie war auf alle Fälle eine starke Frau, die sich getraut hat, den Mund aufzumachen“, wirft sie ins Generationentreffen ein. Beim Geschichtenreichtum von Fenz und Gschnitzer wäre sie trotzdem nicht zu Wort gekommen.