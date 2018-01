Von Christiane Fasching

Innsbruck – Donnerstag, 20.17 Uhr. Eigentlich ist das doch nicht Maschek-Zeit. Peter Hörmanseder und Robert Stachel, die drüberredenden Stammgäste aus „Willkommen Österreich“, sind – das weiß der Freund bissiger Satire – normalerweise in der Dienstagnacht aktiv. Doch die beiden Herren, die ihre Stimmlage im Sekundentakt zu wechseln vermögen, während sie Politikern und Promis mit hintersinniger Bissigkeit aufs Maul schauen, haben ja auch ein künstlerisches Leben außerhalb des Fernsehkastls. Wobei: Ganz ohne geht’s bei Maschek nicht. Beim Jahresrückblick im Treibhaus steht neben zwei Ledersesseln auch ein Flatscreen auf der Bühne. Eine Videowall komplettiert das simple Setting, das vom Synchron-Duo mit gleich vifem wie bösem Sprachwitz aufgefettet wird – und diese Nummer zieht. Die Karten für drei Abendvorstellungen und einen Nachmittagstermin waren ratzfatz weg: Maschek mag man eben.

Pünktlich um 20.17 Uhr geht sie dann los, die Sezierstunde fürs Jahr 2017, das von einem marillenknödelessenden Sebastian Kurz eröffnet wird, der seinen Leitspruch „Es ist Zeit“ Andreas Gaba­lier überlässt. Ein schwarzer Aufstreber, der hungrig nach Bröseln pickt, und ein pomadisierter Hymnen-Traditionalist mit rot-weiß-rotem Schnäuztüchl im Ärmel: Heimat bist du schräger Vögel.

Doch in Mascheks rasanter Satire-Rückschau auf ein Jahr des Um-, Auf- und Zusammenbruchs läuft man auch internationalen Playern über den Weg, die mit neuem Tonfall in ein anderes Licht gerückt werden: Donald Trump palavert plötzlich auf Wienerisch, während das Geheimnis seiner Frisur enttarnt wird – nein, das orange Etwas ist doch kein Toupet, sondern ein lebensmüder Dackel. Jean-Claude Juncker rauscht als rauschiger Küsserkönig durchs Bild, während Angela Merkel emsig am EU-Putzplan tüftelt und der Papst von Alexander Van der Bellen zum Teufel geschickt wird, weil ihn der Heilige Vater mit seiner frommen Höflichkeit von der Rauchpause abhält. Dem Gag-Feuerwerk, das da gezündet wird, kann man ob der Pointen-Dichte streckenweise gar nicht mehr folgen. Aber es gibt eindeutig Schlimmeres als zu viel des guten Schmähs. Apropos: Die Idee, dem kauderwelschelnden DJ Ötzi einen perfiden Paarungsplan mit einer Gletscherleiche in den Mund zu legen und ihn als potenziellen KPÖ-Wähler (Wahlkabine.at macht’s möglich) zu outen, wird vom Publikum mit Zwischenapplaus honoriert.

Dass Herbert Prohaska all-Mählich dem Ehe-für-alle-Konzept offen gegenübersteht, und Rainer Pariasek die #MeToo-Debatte um seinen Pariasack bereichert, sind aber genauso Jahres-Highlights, die nur noch vom Kanzler-Vizekanzler-Scharmützel getoppt werden. „Wer zu kurz kommt, soll nicht zu Kurz kommen“, hält der Basti, der partout kein Bastl sein will, da fest. Ist das jetzt noch Satire oder doch schon mehr? Bei Mascheks Strache-Manöver bleibt einem das Lachen dann endgültig im Hals stecken: Der wie der schnappatmige Kasperl-Drache Dagobert klingende HC bedankt sich beim Christkind ganz galant für die neue Brille, die ihm die Augen öffnete. Und zur Erkenntnis brachte, die auch 2018 gültig bleibt: „Kickl ist ja gemeingefährlich.“