Von Joachim Leitner

Innsbruck – Der Hofer, kein kerniger Held? Sondern einer, der mit seiner Rolle hadert, ein heillos Überforderter, ein unheilbringender „Unglücksmensch“. Oder einfach ein Mensch. Einer, der verzweifelt Zuflucht sucht, der sich schlecht beraten – und, eineinhalb Himmelfahrtskommandos später, verraten lässt. Ein Bauernopfer im Spiel ungleich größerer Mächte. Das alles ist hinlänglich bekannt. Ein alter Hut. Selbst für die verbissensten Dem-Land-Tirol-die-Treue-Schwörer. Auch der Umstand, dass die Held-Werdung Andreas Hofers samt bildmächtiger Musealisierung des Sandwirts ein Verdienst späterer Jahrgänge ist, ist wahrlich nicht neu.

Insofern ist der Erkenntnisgewinn der Neuinszenierung von Franz Kranewitters „Andre Hofer“ im Großen Haus des Tiroler Landestheaters einigermaßen überschaubar: Die Komfortzone des Eh-schon-Wissens wird auch durch die sanfte Neubearbeitung des einstigen „Skandalstücks“ – die Tiroler Erstaufführung 1903 blieb nach einem Sturm konservativ-katholischer Empörung ein einmaliges Ereignis – nicht verlassen.

Neu am neuen „Andre Hofer“ sind drei dramaturgisch klug eingeflochtene Szenen aus Marc Pommerenings im Hofer-Jahr 2009 uraufgeführtem „Gottes Guerilla“. Sie konturieren Kranewitters Drama, eröffnen durch die Einführung des fürs gängige Hofer-Bild mehr als mitverantwortlichen Historikers Hormayr einen geschichtsphilosophischen Spielraum: Einmal hingerichtet, lässt sich der Hofer herrichten, wie es denen, die zurzeit das Sagen haben, passt.

Im Zentrum des eigentlichen Stücks – es spielt fern der Schlachtfelder in Wirts- und Gaststuben – stehen Hofer und die Seinen, die vom Ausbruch des fern von Tirol ausgeschnapsten Friedens in die Sinnkrise gestürzt werden. Hofer taumelt, will sich fügen, aufgeben, abhauen – und kämpft trotzdem weiter. Er zürnt und zaudert, fleht und flucht. Die Aufpeitscher und die Beschwichtiger reden auf ihn ein. Der oberste, weil bibelfesteste Einheizer Joachim Haspinger treibt ihn letztlich zurück zu den Waffen. Das Unheil nimmt seinen Lauf.

Die Atmosphäre des Stücks ist aufgeladen, beseelt von beinahe archaischem Pathos – eine Tragödie beinahe antiken Formats. Regisseur Thomas Krauß lässt sich darauf ein – und das Ensemble zieht mit: glasige Augen, große Gesten, sich überschlagende Stimmen – und dazu akzentuierte Klänge vom Band, die Hansjörg Sofka komponiert hat.

Allerdings setzt Krauß seine – bisweilen an die grobkantigen Bilder von Egger-Lienz gemahnenden – Figuren-Konstellationen in karges Dekor. Ursula Beutlers Bühnenbild hat letztlich rein lokalisierende Funktion: fünf große, weiße Lettern, „TYROL“, verstreut in wüstem Land, dahinter die schneeverhangene Nordkette. Dieser offensichtlich ortsverbundene, aber eben auch einfallsbefreite Modernismus zieht sich auch durch die Kostüme, die Markus Spatzier entworfen hat: Trachtenkombis mit Adler- und Herz-Jesu-Applikationen.

Das Positive daran: Weder Bühnenbild noch Ausstattung lenken ab. Hat man einmal akzeptiert, dass es wenig zu sehen gibt, kann man sich dem widmen, um was es wirklich geht: um die Figuren, ihre inneren und äußeren Konflikte – und deren durchwegs überzeugende, bisweilen in brutale Körperlichkeit übersetzte Darstellung.

Stefan Riedl spielt den Hofer mit bedrohlich bodenstämmiger Verzweiflung als von allen Seiten bedrängten Anführer wider Willen. Er will es jedem recht machen – und stößt dabei gerade jene, die ihm besonders nahestehen, vor den Kopf: Seine Frau Anna (Ulrike Lasta, die manchmal etwas dick aufträgt), die Sandwirtkellnerin Theresl (Ayla Antheunisse) und den bis zuletzt treuen Schreiber Svet (bestechend, weil ganz zurückhaltend: Christoph Schlag). Johannes Gabls fein nuancierter Raffl entpuppt sich, weil von Anfang an als verdruckster Opportunist angelegt, als letztlich prinzipientreuester Charakter. Markus Oberrauch hat – als Wald-und-Wiesen-Prediger Haspinger und als abgerissener Zechpreller, der den fachsimpelnden Landstürmern den Spiegel vorhält – gleich zwei atemraubende Auftritte. Matthias Tuzar, Fabian Schiffkorn, Kristoffer Nowak, Jan Schreiber (u.a. als Hormayr), Michael Arnold und Jan-Hinnerk Arnke geben gleich mehreren Figuren wiedererkennbares Profil.

Ein Wagnis ist dieser „Andre Hofer“ nicht: Zu Mensch und Mythos, Kampf und Krampf am Bergisel ist bereits davor alles Maßgebliche gesagt und geschrieben worden. Aber das Ensemble trotzt auch dem gut Abgehangenen immer wieder starke Momente großer Wahrhaftigkeit ab. Vom Premierenpublikum gab es dafür am Samstagabend nach etwas mehr als 90 kurzweiligen Minuten wohlwollenden Applaus.