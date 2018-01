Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die „Arche Noe“ in Kufstein hat sich schon lange einen weit über Tirol hinausstrahlenden Namen als Hort der Kleinkunst gemacht. Aber auch Theaterproduktionen wie „Judas“ im Sommer 2017 oder „Kunst“ von Yasmina Reza das Jahr zuvor haben begeistert. Mit „Schmetterlinge sind frei“ brachte Regisseur und (Mitspieler) Stefan Bric eine auf den ersten Blick leichte Komödie auf die Bühne der Arche Noe, doch der amerikanische Autor Leonard Gershe verarbeitete auf sympathische Art und Weise Ende der 1960er-Jahre ein damals nicht alltägliches Thema: der Umgang mit einem Menschen mit Behinderung, in diesem Fall einem blinden jungen Mann, der sich aus den Fängen seiner Übermutter befreien möchte. So richtig bekannt wurde das Broadway-Stück durch eine Verfilmung mit Goldie Hawn, die den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle gewann. Bereits im November/Dezember 2017 war das Stück mit großem Erfolg in der Arche Noe zu sehen, jetzt wurde es wieder aufgenommen – nicht minder erfolgreich.

Die Produktion von Bric lebt ganz besonders von der Natürlichkeit seiner Hauptdarsteller(innen). Michael Wechselberger als blinder Don(i) Baker überzeugte so sehr, dass man sich stellenweise fragte, ob er nicht wirklich sein Augenlicht verloren hat. Lediglich kleinere Texthänger, die er aber professionell überspielte, störten ein wenig in seinem ansonsten mitreißenden Spiel. Eva Ritzer als Jill Tanner war der Schmetterling der Abends – sie zauberte eine sympathische, etwas naiv wirkende junge Frau auf die Bühne, die Don nicht nur liebt, sondern auch Selbstvertrauen gibt. Dass ihr Aufeinandertreffen mit Übermutter Brigitte Achhorner alias Mrs. Baker nicht nur spannungsgeladen ist, weil sie dabei lediglich Unterwäsche trägt, versteht sich von selbst. Brigitte Achhorner stand das erste Mal bei einer Theaterproduktion auf der Bühne, es dürfte angesichts des Erfolgs nicht das letzte Mal gewesen sein. Das Trio samt Regisseur und Nebendarsteller Stefan Bric sorgte für einen teils komischen, teils nachdenklichen Abend, der sehenswert ist. Das Stück „Schmetterlinge sind frei“ ist noch am Freitag, 19. Jänner, um 20 Uhr in der Arche Noe zu sehen. Kartenreservierung unter Tel. 0650/6643654.