München – „Fack ju Göhte“ gibt es künftig nicht nur in der erfolgreichen Filmtrilogie von Bora Dagtekin, sondern auch in einem Musical, das am Sonntagabend bei der Uraufführung in München lautstark bejubelt wurde. Dabei sind alle bekannten Figuren aus der Filmreihe: Die Chaosschüler Chantal, Danger, Zeynep und Burak, die klebstoffschnüffelnde Rektorin Gudrun, die verpeilte Lehrerin Lisi Schnabelstedt und natürlich der Aushilfslehrer Herr Müller.

Das Musical beruht auf dem ersten Teil der Filmreihe - mit einigen Änderungen. Der Kleinkriminelle Zeki Müller kommt nach 13 Monaten aus dem Knast und startet als Aushilfslehrer an der Goethe-Gesamtschule, ausgerechnet in der 10b, die als Amok-Klasse verschrien ist. Mit ungewöhnlichen Lehrmethoden verschafft er sich zwar Respekt, sorgt aber auch für riesiges Chaos.

Geschrieben und komponiert wurde das Musiktheaterstück von Kevin Schröder, Nicolas Rebscher von der Band Frontman sowie Simon Triebel von Juli. Spielort ist das eigens dafür umgebaute Theater Werk 7. Vorerst ein halbes Jahr lang will das Unternehmen Stage Entertainment das Stück in München aufführen.

Die Filmreihe mit Elyas M‘Barek, Jella Haase und Max von der Groeben lockte bisher mehr als 21 Millionen Besucher ins Kino. Sie zählt zu den erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen. (APA/dpa)