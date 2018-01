See – Für alles und jeden gibt es Regeln auf dieser Welt. Für Autofahrer, Kinder, Wirte, ja selbst für Boxer. Für Politiker offensichtlich nicht. Diesen Eindruck hinterlässt täglich so manche Weltnachricht. Wer allerdings ein wirklicher Gauner ist, ist sehr schwer zu beurteilen.

Leichter fällt da eine Diagnose in der aktuell von der Heimatbühne See gespielten Komödie „Die kleinen Gauner und die große Politik“ von Andreas Holzmann. Unter der Regie von Albert Tschallener laufen die „amtsbekannten“ Humorspezialisten aus dem Paznaun einmal mehr zur Höchstform auf. Tschallener beweist nicht nur großes Fingerspitzengefühl in der Personenführung – die Typen seiner Gesellschaft sind wunderbar differenziert –, er versteht es auch auf einmalige Weise, die Stücke mit bodenständigem Humor und Lokalkolorit auszustatten.

Wenn da der Bürgermeister zum Landtagsabgeordneten aufsteigt, ein vermeintlich schwerreicher Ami den lokalen Wirtschaftsgrößen das Geld aus der Tasche zieht, dann kommt es natürlich (fast) ganz anders, als man denkt. Denn der Faktor Liebe, mit dem vorerst niemand kalkuliert hat, verkompliziert zunächst alles, um aber schließlich die über den Wolken schwebenden Phantasten auf den Boden der schlichten Realität zurückzuholen.

So darf man unter anderem mehr als herzlich lachen über den selbstverliebten Bürgermeister Emil Zangerl als herumstolzierenden Politgockel, der schon das Präsidentenamt ins Auge fasst. Köstlich der bauernschlaue Baumeister, verkörpert von Stefan Narr, und der etwas vertrottelte Metzger in der Person von Markus Narr.

Roswitha Waibl, Mädchen für alles mit Durchblick, großartig ist ihre Bühnenpräsenz. Ramona Oberlechner als gewiefter Werbecoach überzeugt ebenso wie die reichen Amis Werner Schmid und Brigitte Schmid. Die im siebten Himmel schwebenden Verliebten Kordula Wolf, Sabrina Zangerl und Simon Grünauer komplettieren das überzeugende Team. Es darf herzlich gelacht werden!

Weitere Spieltermine: jeden Donnerstag bis Ostern um 20.30 Uhr, am 18. Februar um 15.30 Uhr, im Trisannasaal in See. Reservierung unter +4350990400 oder www.see.theater/karten. (hau)