Sie sind 28 und haben den Durchbruch als Schauspieler am Tiroler Landestheater geschafft. Einen Vertrag erhalten Sie als Mitglied des ständigen Ensembles aber jeweils nur für ein Jahr. Ist das nicht belastend?

Christoph Schlag: Das ist in unserer Branche so üblich, und das sehe ich auch durchwegs positiv. Denn einjährige Engagements machen Künstler auch beweglicher. Man kann selber entscheiden, wie es weitergehen soll.

Finanziell ist man als Schauspieler aber nicht gerade auf Rosen gebettet.

Schlag: Das Mindestgehalt für Schauspieler beträgt in Österreich laut Kollektivvertrag 1800 Euro brutto. Das ist nicht viel. Doch ich kann von meinem Einkommen leben. Schauspieler sollte man nicht werden, wenn man damit reich werden will. Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, warum man dann Schauspieler wird bzw. bleibt?

Sagen Sie es mir, bitte.

Schlag: Schon allein der Geruch des Theaters, das Bühnenlicht, Auftritte vor Publikum — danach wird man regelrecht süchtig. Und jedes Stück bietet die Gelegenheit, sich mit einer neuen Thematik auseinanderzusetzen — wie aktuell bei Franz Kranewitters André Hofer. Da spiele ich die Rolle von Kajetan Sweth, des bis zuletzt loyalen Schreibers von Hofer. Als Steirer musste ich mich dazu erst einlesen, und ich habe mir etliche Dokus angesehen.

Wird es nie langweilig, denselben Stoff wieder und wieder zu spielen? In „Faust" standen Sie 16-mal auf der Bühne, jeweils in der Titelrolle und als Mephisto.

Schlag: Es gibt wohl keinen Beruf, der jeden Tag Spaß macht. Aber die eigene Befindlichkeit muss man spätestens in der Maske ablegen. Das Publikum hat sich eine professionelle Leistung verdient. Es kann ja nichts dafür, dass ein Schauspieler heute vielleicht einmal einen Durchhänger hat.

Packt Sie noch das Lampenfieber?

Schlag: Mit der Zeit bekommt man das in den Griff. Ich würde eher von einer gesunden Aufregung sprechen, einer Mischung aus Angst und Lust. Diese hilft auch, konzentriert zu bleiben. Am größten ist die Anspannung gegen Ende der Proben. Da muss das Eingelernte einfach hinaus.

Und dann hat man plötzlich den Text vergessen.

Schlag: Ja, das kommt vor, bei den Proben häufiger als bei den Aufführungen. Da ist es dann gut, wenn dir dein Schauspielerkollege auf der Bühne auf die Sprünge helfen kann. Maximal einer von uns zwei darf schlafen. Notfalls gibt es, Gott sei Dank, auch hervorragende Souffleusen.

Kann das Ensemble bei der Verteilung der Rollen Wünsche deponieren?

Schlag: Sie meinen nach dem Motto: „Ich hätte gerne diese oder jene Rolle?" Nein, das gibt es gar nicht. Man weiß nicht, was man bekommt. Hier gibt es keine Basisdemokratie, es ist die Entscheidung des Schauspieldirektors bzw. des Regisseurs. Als Neueinsteiger spiele ich alles, vom Kasperl bis zu Mephisto. Es kann nicht immer eine Hauptrolle sein. Das ist viel mehr Text zum Lernen, und man bekommt deswegen ja auch nicht mehr bezahlt. Aber Scherz beiseite: Es gibt bekanntlich keine kleinen Rollen, sondern nur kleine Schauspieler. Nebenrolle ist ein unglücklicher Ausdruck. In einer solchen Rolle unterstützt man die Hauptrollen. Man muss wissen, wann man selbst Raum auf der Bühne einnimmt und wann man anderen den Vortritt lässt.

Sie stehen bis spät in der Nacht auf der Bühne, fallen somit aus einem normalen Jobschema heraus. Werden soziale Kontakte abseits der Künstlerschaft da nicht schwierig?

Schlag: Man braucht ein Umfeld, dem bewusst ist, dass du nach einer Aufführung erst einmal „herunterkommen" musst. Du bist erschöpft, kannst aber nicht schlafen. Man braucht jemand, der einen versteht. Ich habe einen Freund, mit dem ich sehr glücklich bin. Er ist Visagist. Das ist zwar auch ein kreativer Beruf, aber wir kommen uns nicht in die Quere.

Können Sie gut mit Kritik an Ihren schauspielerischen Leistungen umgehen?

Schlag: Das muss man, vor allem, wenn sie vom Regisseur kommt. Negative Theaterkritiken in der Zeitung schmerzen mich schon, das muss ich zugeben. Manche Kollegen lesen das gar nicht mehr. Ein Theaterkritiker sollte sich mit dem Stück auch wirklich auseinandersetzen und nicht einfach schreiben: „Das gefällt mir nicht." Er sollte es begründen können.

Ihr Schauspielerkollege Gerhard Kasal hat sich beim Abschied aus Innsbruck kritisch über das Tiroler Landestheater geäußert: ein Haus im Dörnröschenschlaf, nur auf möglichst große Auslastung bedacht. Wie sehen Sie das?

Schlag: Das war sicher überspitzt formuliert. Wo der „Kasi" Recht hat, ist, dass man im Theater immer etwas wollen muss, nahe am Publikum, dieses nie unterschätzend. Das funktioniert in Innsbruck ganz gut, aber man kann sich sicher mehr trauen, experimenteller werden, zumindest in den Kammerspielen, also im kleinen Haus. Man kann dem Tiroler Publikum durchaus mehr zumuten als bisher.

Kasal blieb 18 Jahre in Innsbruck. Können Sie sich das auch vorstellen?

Schlag: Denkbar ist viel. So „schiach" ist die Landschaft hier ja nicht (lacht). Wenn ich das Gefühl bekomme, dass es mir hier fad wird, werde ich mich verändern.

Das Gespräch führte Markus Schramek