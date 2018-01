Von Bernadette Lietzow

Wien – Ibrahim Amirs „Heimwärts“ und „Homohalal“ laufen erfolgreich auf Wiener Bühnen, Yael Ronens neuester Wurf „Gutmenschen“ kommt in Bälde am Volkstheater heraus und seit Donnerstag nimmt sich die Josefstadt der Themen Flucht und Asyl an. Gebeten ist das Premierenpublikum, prominent besetzt unter anderem mit Turrini-Freund und Alt-LH seiner niederösterreichischen Wahlheimat, Erwin Pröll, zur Erstbegutachtung von „Fremdenzimmer“, einem „Volksstück in 40 Bildern“.

Auf der an Kargheit nicht zu überbietenden Bühne (Walter Vogelweider), ein starker Kontrast zur rot-goldenen Üppigkeit des Josefstadt-Ambientes, ersteht die kleine Welt von Gustl und seiner Herta, einem Paar in den Fängen eines seelischen wie sozialen Prekariats. Schon lange verstummt, leben sie aneinander vorbei. Herta (Ulli Maier), die Mindestrentnerin und „fesche Katz“, fristet ihr Dasein zwischen Admiral-Spielbank und Abba-Karaoke, Gustl (Erwin Steinhauer), der in die Frühpension beförderte Postoberoffizial und Modellflugzeug-Fan, verbringt seine Tage als Wohnzimmerpilot.

Die Beziehung ist einer Zweckgemeinschaft gewichen, beide lecken Lebenswunden, einzige Gemeinsamkeit ist die Ablehnung der „Welt da draußen“, bedroht fühlen sie sich von der „Flüchtlingswelle“. Dass diese in Gestalt des syrischen Jugendlichen Samir in ihre Gemeindebau-Wohnung schwappt, ist das Ausgangsszenario von Peter Turrinis Sozialdrama. Dieser, überzeugend verkörpert von dem aus Aleppo stammenden Jungschauspieler Tamim Fattal, ist, um der Abschiebung zu entgehen, aus dem Flüchtlingsheim ausgerissen und stolpert durch Zufall in Hertas Arme und in ihr leeres Herz. Hat sie, die Rose vom Klopeinersee, doch einst einen Wiener Strizzi erhört, der sich nach der Geburt des Sohnes aus dem Staub gemacht hat, ebenso wie später der Sprössling selbst. Seit Jahrzehnten fahndet sie nach ihm und hat sich in Gustls Wohnung das Kabinett als dessen Rückkehrort ausbedungen. Grund genug, Samir gegen Gustls Einwände Unterschlupf und die Garderobe des verlorenen Sohnes zu gewähren.

Was sich in den neunzig Minuten auf der Bühne tut, unterbrochen von gleißenden Blacks und Christian Brandauers intensiven Tongebilden, ist von Regisseur Herbert Föttinger hervorragend geführtes Profi-Kammerspiel, sind Ulli Maier und Erwin Steinhauer doch zwei berührend-verzweifelte und in ihrer dicken xenophoben Haut zugleich erschreckende Charaktere. Wenn die beiden „echten Österreicher“ am Ende mit „ihrem“ Ausländer in einem fiktiven Flugzeug in ein ebenso fiktives neues Leben abheben, gönnt der Dramatiker Turrini ihnen und dem Publikum märchenhafte Erleichterung, die Realität ist eine andere.

In der Josefstadt-Fassung wird man den Eindruck nicht los, dass der Flüchtling zu explizit zum Instrument wird – zum Heilmittel einer über die Jahre verlotterten Liebe zweier Menschen aus dem ins politisch rechte Eck abdriftenden „normalen Volk“. Geschenkt. Viel Jubel für Autor, Regie und Ensemble.