Von Markus Schramek

Innsbruck – Vier Herren um die 50 plaudern über Karl May (1842–1912), das schreiberische Idol ihrer Kindheit: Was soll man sich davon erwarten? Jedenfalls nicht zu viel. Das ist immer noch die beste Voraussetzung, um positiv überrascht zu werden. So wie am Samstag im vollen Treibhausturm zu Innsbruck. Da knöpfte sich besagtes Quartett von May-Jüngern, bunt zusammengewürfelt, literarische Ergüsse des großen Fabulierers aus Sachsen vor. Arbeitstitel: „Blutsbrüder“.

Die Rollenverteilung wird rasch klar. ZIB 2-Moderator Armin Wolf, zu Besuch in seiner Heimatstadt Innsbruck, gibt den strebsamen Vielwisser, der ohne Begriffe-Googeln gar nicht mehr leben kann. Kurier-Journalist Guido Tartarotti ist der offenherzige Naivling: Auf seine Kosten gehen die Witze der anderen. Tartarotti führte noch die Hochzeitsreise in die USA, das Grab von Apachenhäuptling Winnetou zu suchen. „Ich habe lange geglaubt, dass es Winnetou und seinen weißen Blutsbruder Old Shatterhand wirklich gegeben hat“, beteuert der Niederösterreicher. Hat es nicht: Mays Wildwest- und Orientabenteuer sind allesamt frei erfunden.

Autor Thomas Glavinic, Nummer 3 dieses literarischen Quartetts, zeigt zunächst wenig Lust zum Mitspielen. Er ist fassungslos ob des schwülstigen Klangs jener Leseproben aus dem Schaffen Mays, mit denen das Publikum zwangsbeglückt wird. Berufskollegen eben.

Leader of the pack ist aber ohnedies Kabarettist Thomas Maurer. Kleinbühnen sind sein berufliches Wohnzimmer. Grandios ist sein Wortwitz und die Fähigkeit zur Parodie. Ein Auszug aus Mays Spätwerk, triefend vor Pathos, ist das Highlight des Abends. Maurers Vortrag nimmt derart theatralische Züge an, dass man meinen könnte, Oskar Werner selig habe auf ein Achterl vorbeigeschaut.

Was uns May heute noch sagt – dazu hat jeder seinen halbernsten Zugang. Der streitbare Interviewer Wolf findet die Kunst des Fährtenlesens nützlich, um im ORF den Überblick zu behalten: „Wo sind die Roten, wo die Blauen? Die werden seit einigen Wochen immer mehr.“

Mehr als zwei Stunden sorgen die May-Eleven für Heiterkeit. Sie haben die Bücher wirklich studiert (schon das ist eine Leistung) und manch sprachliche Perle heraufgetaucht. „Die Zunge des Mannes ist wie das Messer in der Scheide. Sie ist scharf und spitz und taugt nicht zum Spiele“, zitiert Armin Wolf aus Old Firehand. Glavinic gelobt 1000 Euro Prämie, sollte Wolf diese Worte in der ZIB 2 unterbringen. Nur Mut! Als Überleitung zum Wetter ist schließlich alles möglich.