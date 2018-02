Schwaz – Die Erler haben ihre Passionsspiele. Und die Schwazer haben ihren eigenen historischen Leidensweg, der ebenfalls auf die Bühne soll: eindrucksvoll, mystisch, mitreißend und emotional.

Im Maximilian-Jahr 2019 wollen Autor Felix Mitterer und Regisseur Markus Plattner mit einem großen Darsteller-Ensemble die mittelalterliche Bergwerkszeit in Schwaz zum Leben erwecken. Und zwar unter dem Titel „Silberberg“. Premiere der opulenten Freilichtproduktion ist am 15. August 2019, neun Vorstellungen soll es geben und alle zwei Jahre eine Wiederaufführung.

Derzeit laufen im Hintergrund bereits erste Gespräche mit möglichen Darstellern für die tragenden Rollen sowie über die Besetzung anderer Schlüsselpositionen. Das von der Stadtgemeinde Schwaz in Auftrag gegebene Skript von Felix Mitterer liegt seit Herbst vor. „Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Denn es ist unglaublich spannend, die Schwazer Geschichte mit vielen historischen Fakten so lebendig vor Augen geführt zu bekommen“, sagt Peter Lindner, der als Veranstalter organisatorisch für die Produktion mitverantwortlich ist. Mitterers Werk verknüpft die Geschichte der Blütezeit des Schwazer Silberbergwerks mit einer historischen Momentaufnahme, die die Welt für immer verändern wird: dem Beginn der Kapitalgesellschaft. Es ist die Geschichte des Silbers – des Geldes – und allem damit verbundenen Segen, den Lastern, Katas­trophen, die Felix Mitterer einfängt und in gewohnt gesellschaftskritischer Manier mit den persönlichen Schicksalen der Menschen aus dem Bergwerksvolk verwebt.

„Mit dieser wiederkehrenden Produktion soll wie die Geierwally im Außerfern ein Stück Geschichte und Mystik unserer Stadt transportiert werden“, erklärt der Bürgermeister Hans Lintner, warum die Stadtgemeinde Schwaz das Projekt in Auftrag gab. „Es soll ein Bogen von der reichen Vergangenheit mit all ihren Facetten und Problemen in die Gegenwart gespannt werden, wo wir uns auf unsere Geschichte besinnen“, erklärt er weiter. Auch der TVB Silberregion Karwendel steht unterstützend hinter dem Projekt.

Die Stadt Schwaz war zur Blütezeit des Bergbaus im 15. und 16. Jahrhundert mit 20.000 Einwohnern die größte Bergbaumetropole Europas und die zweitgrößte Ortschaft im Habsburgerreich. Heute leben rund 13.000 Menschen in Schwaz.

„Die Geschichte der Silberstadt ist damals, als das Bergwerk niedergegangen ist, nicht weitererzählt worden. Mit dem Stillstand des Bergwerkes hat Schwaz vielleicht historisch an Bedeutung verloren – aber deswegen kann doch die Geschichte der Menschen, die diese Stadt bewohnen, nicht einfach stillstehen“, ergänzt Regisseur Markus Plattner, selbst gebürtiger Schwazer. „Meine Arbeit als Theaterregisseur sehe ich genau hier: die losen Fäden der Geschichte von damals aufzugreifen und mit den Geschichten der Schwazer von heute zu verknüpfen“, erklärt Plattner.

Dass die Premiere von „Silberberg“ auf Wunsch der Stadtgemeinde um ein Jahr verschoben wird, gibt dem Silberberg-Team mehr Zeit für die Vorbereitung der aufwändigen Freilichtproduktion und damit auch für die Proben. Denn die starten bereits 2018.

Davor werden kostenlose Sprachworkshops im Rahmen der SpieleFeste angeboten – für alle, die sich mit der Geschichte ihrer Heimatstadt Schwaz auseinandersetzen und bei dem Stück mitwirken möchten. „Die Workshops laufen vom 17. Februar bis 21. März 2018 sowie vom 27. April bis 29. Juni 2018“, informiert Dramaturgin Veronika Schwarz. Anmelden kann man sich dafür ab sofort bei Nicola Daxer unter spielefeste@gmail.com oder unter Tel. 0650/4167970.

„Und mit 28. Mai 2018 beginnen wir bereits mit den Proben“, ergänzt Regisseur Markus Plattner, der sich auf viele Schwazer freut, die der Geschichte ihrer Heimat mit ihrem Mitwirken ein Gesicht geben. (TT, ad)