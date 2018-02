Telfs – Felix Mitterers „Die Wilde Frau“ wurde im September 1986 im Innsbrucker Kellertheater uraufgeführt – und ein Jahr später von Joschi Kuderna für den ORF verfilmt. Pepi Pittl und ein junger Guntram Prattia standen damals vor der Kamera. Die geheimnisumrankte Titelrolle wurde von Ursula Obleitner gespielt.

Einige Jahre später wollte Ruth Drexel Mitterers Version einer Saligen-Erzählungen auch bei den Tiroler Volksschauspielen zur Aufführung bringen. Ein Projekt, das bloße Absicht blieb. „Es kam damals am Beginn der 1990er-Jahre nicht zu Stande, weil sich die richtige Besetzung nicht fand“, erinnert sich Felix Mitterer. Umso größer sei deshalb seine Freude, dass „Die wilde Frau“ in diesem Sommer doch noch zur Telfs-Premiere kommt, so der nun 70-jährige Dramatiker. „Auch, weil sich dadurch ein Traum von Ruth wenigstens nachträglich erfüllt.“ Die Mitgründerin und langjährige Leiterin der Volksschauspiele starb 2009.

Inszeniert wird das Stück, das vom Auftauchen einer Frau in einer isolierten Männerwelt handelt, von Klaus Rohrmoser. Premiere ist am 26. Juli im Großen Rathaussaal.

Überschrieben sind die 37. Tiroler Volksschauspiele heuer mit „Männerspiele“. Denn: „Überall scheint das starke Geschlecht in der Krise zu stecken – nur bei uns nicht!“, heißt es in einer Aussendung des Festivals vom Freitag. Eröffnet wird am 21. Juli mit der Premiere von „Ladies Night“ – die vielgespielte Komödie aus Neuseeland wurde für die Volksschauspiele „tirolisiert“. Dass der Stoff solche Eingriffe schadlos übersteht, hat er bereits bewiesen: Schon die – inoffizielle – Verfilmung des Stückes „Ganz oder gar nicht“ (1997) verlegte die Geschichte einer Gruppe abgehalfterter Typen, die als Striptease-Truppe Karriere macht, in die britische Arbeiterklasse. Stattfinden wird die „Ladies Night“ (Regie: Astrid Großgasteiger) im Zirkuszelt auf dem Thöni-Festplatz.

Das Rahmenprogramm der heurigen Volksschauspiele (21. Juli bis 31. August) soll im Frühjahr präsentiert werden. (jole)