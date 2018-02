Wien – Wenn in Abwandlung des Hubert-von-Goisern-Songs „Weit, weit weg“ die junge Klara (Katharina Klar) mit „Weit, weit rechts“ versucht, gegen die Trennlinien zwischen ihrer „linken Blase“ und der rechten bis rechtsrechten Reichshälfte (oder, nach dem letzten Wahlergebnis zu urteilen, dem Reichs-Zweidrittel) anzusingen, dann befindet man sich mittendrin im neuen Stück, das die israelische Theatermacherin Yael Ronen mit dem Ensemble des Volkstheaters erarbeitet hat.

„Gutmenschen“, so der kämpferische Titel, schließt an ihre Produktion „Lost and Found“ an, in der die so genannte Flüchtlingswelle des Jahres 2015 eine Runde wohlmeinender Bobos erreicht: Cousin Yousef zieht bei Maryam in Wien ein. Die Geschichte ist eine wahre, er ist der Cousin einer Schauspielerin des Volkstheaters. Zwei Jahre später erhält Yousef einen negativen Asylbescheid – in ihrer Dankesrede anlässlich der Verleihung des Nestroypreises 2017 ging die Schauspielerin Birgit Stöger darauf ein. Diese für den Iraker und sein in Wien entstandenes Umfeld katastrophale Nachricht ist Ausgangspunkt für einen Abend im Zeichen des „Trotzdem“: Lachen ist erwünscht, und die politische Korrektheit hat immer wieder einmal Pause. Dauerstillende späte Mütter, sanfte Schwule, männliche Feministen und verwöhnte Radical-chic-Töchterchen geben sich ein Stelldichein und geraten, beim Versuch, Yousef zur Seite zu stehen, an ihre uneingestandenen Grenzen.

Dass Maryam (Birgit Stöger) auch noch mit ServusTV eine Live-Stream-Soap vereinbart hat, das rote Wappentier des klebrigen Energiekracherls das Wohnzimmer ziert und alle mitmachen sollen bei der öffentlichen Bloßstellung im neuen Format „Gutmenschen“, bringt die ohnehin schon schräge Szenerie gehörig ins Wanken. Das Schauspielerteam, dem weiters Sebastian Klein, Knut Berger, Paul Spittler und Jutta Schwarz angehören, hat spürbar Freude an der Form gemeinsamen Theater-Erschaffens, das Yael Ronen virtuos anleitet. Yousef (Yousif Ahmad) übrigens darf, da als Asylwerber mit Beschäftigungsverbot belegt, gerade einmal 30 Sekunden auf der Bühne anwesend sein. Der Mann ist nebenbei ausgebildeter 3D-Designer, apropos Mangel an spezialisierten Fachkräften im IT-Bereich. Theater am Nerv der Zeit. (lietz)