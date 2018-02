Wien – Das Fest, das Neo-Intendant Tomas Zierhofer-Kin im vergangenen Jahr versprochen und, mit Konsequenzen für einen Teil seiner Kuratoren, recht pompös in den Sand gesetzt hat, geht in die zweite Runde. Unaufgeregter und vor allem lesbarer, nicht nur was die Texte des Programmheftes betrifft, versuchen sich die Wiener Festwochen 2018 dem in Scharen geflohenen Publikum wieder anzunähern.

Als Brückenbauer kommen frühere Festwochen-Fixstarter wie Christoph Marthaler mit seiner 2017 in den Münchner Kammerspielen uraufgeführten Bodensee-Groteske „Tiefer Schweb“ oder der ungarische Regisseur Kornél Mundruczó, der Schuberts „Winterreise“ mit dem aktuellen Elend von Flüchtlingen verknüpft.

Die Vorhaben für den Festwochenstart auf dem Rathausplatz (11. Mai) werden, warum auch immer, erst im April verraten. Ab Tag zwei kann man jedoch allemal in Dries Verhoevens Geisterbahn Platz nehmen. „Phobiarama“ soll „die neuen Ängste unserer Gesellschaft“ erfahrbar machen.

Die vier Uraufführungen lassen sich sämtlich dem Genre Performance zuordnen und bringen eine Tschechow-Annäherung des österreichisch-französischen Kollektivs Superamas. Jean Michel Bruyère stellt mit „L’habitude/Die Gewohnheit“ eine Reflexion über Unterdrückung, Rassismus und politisches Engagement vor. Der schwedische Performer Markus Öhrn führt mit „Häusliche Gewalt“ in die Untiefen patriarchaler Herrschaft und Kurt Hentschläger bringt mit der Installation FEED.X das Publikum an seine Wahrnehmungsgrenzen.

Zudem gibt die deutsche Regisseurin Susanne Kennedy mit „Die Selbstmordschwestern“ ihr Wien-Debüt und Liam Gillick lässt die Band New Order für zwei Abende auferstehen. Das eingebettete Festival „Hyperreality“ (im F23, einer ehemaligen Sargfabrik) widmet sich Musikalischem zwischen Pop und Techno, der asiatischen Tradition und Elektro, an den „Deep Fridays“ in der „Gösserhalle“ neben dem Hauptbahnhof regieren bei freiem Eintritt Performance, Musik und Visual Arts. Ob Intendant Zierhofer-Kin das Budget von 12,5 Millionen, davon 11,4 Millionen von der Stadt Wien, gut investiert hat, wird sich am Ende dieser mit Skepsis erwarteten Festwochen zeigen. (lietz)