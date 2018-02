Von Stefan Musil

Wien – Die Bühne dreht sich. Auf die Wand, wo gerade noch „Saul“ stand, schmiert David seinen Namen. Noch während das Volk den jungen Mann als neuen Herrscher hochjubelt, zeigt der erste Anzeichen von Geisteswahn. So wie Saul, sein Vorgänger, sein Protegé, zugleich größter Feind. Die Bühne dreht sich, das Schicksal wiederholt sich. Das Alte bleibt auf der Strecke, das Junge bahnt sich seinen Weg, aber es wird sich wenig ändern.

Regisseur Claus Guth hat wieder ein Oratorium im Theater an der Wien inszeniert. Vor Jahren hat er hier Händels „Messiah“ zum packenden Drama gestaltet, später Ähnliches mit Schuberts „Lazarus“ versucht. Mit „Saul“ kann Guth jetzt an den Beginn anknüpfen. Er stellt die biblische Geschichte unters Brennglas. Spiegelt das politische Geschehen pa­rallel ins Familiäre, ins Innerste einer Herrscherfamilie, die in den bürgerlichen Tapeten an der Tafel Platz genommen hat.

David, ein Bauernsohn, hat gerade Goliaths Kopf vom Schlachtfeld getragen, schon sitzt er am Tisch mit dem Familiensilber. Der Siegertyp und sein Erfolg faszinieren, erotisieren sogar. Saul fühlt sich angezogen, so wie seine Töchter Merab und Michal. Sohn Jonathan reicht rasch die Hand zur Blutsbrüderschaft. Wie ein Katalysator dringt der Emporkömmling ein, lässt vergrabene Gefühle, Emotionen aufbrechen. Bei Saul, der ihn zweimal zu ermorden versucht, manifestiert sich das in existenziellen Ängsten, in Wahn. Guth gelingt im raffiniert kargen Drehbühnenbild von Christian Schmidt eine bezugsreiche, vielschichtige Studie. Er führt seine Figuren raffiniert, feinziseliert. Den ausgezeichneten Arnold Schoenberg Chor lässt er gestisch choreographiert kommentieren. Manchmal trägt er aber auch zu dick auf, etwa wenn der mit kernig plastischer Expression von Florian Boesch kraftvoll ausgelebte Saul allzu exaltiert seine Psychosen leiden muss. Auch Anna Prohaska, die ihre stärkeren Momente in den langsameren Arien hat, kippt gern ins Hysterische. Giulia Semenzato scheint als Michal mit glockenhellem Sopran noch die Gesündeste in dieser Familie. Deren Ärmsten, Jonathan, singt Andrew Staples geschmeidig tenorsouverän. Saul ersticht ihn, weil er David nicht ermorden möchte. Der ist mit dem höhenstarken Countertenor Jake Arditti durchaus treffend besetzt. Dirigent Laurence Cummings hat mit dem originalklangschön spielenden Freiburger Barockorchester sorgfältigst gearbeitet. Allerdings hätte man sich trotz manch extremer Tempi da und dort auch über ein wenig mehr Drive und Strahlkraft gefreut, an diesem überzeugenden, bejubelten Musiktheaterabend.