Innsbruck – „Lohndumping“, „schlechte Arbeitsbedingungen“, „respektloses Verhalten“: Die Vorwürfe gegen die Tiroler Festspiele Erl sind nicht neu. Bereits 2013 erklärte Elisabeth Kulman, gefeierte Sopranistin und Mitinitiatorin der „Art but fair“-Bewegung, die sich für gerechte Entlohnung und faire Arbeitsbedingungen in der Musik- und Schauspielbranche einsetzt, dass sie gerade aus Erl zahlreiche Klagen erreichen – die TT berichtete.

Daran habe sich wenig geändert, sagt Christian Sist, Vorsitzender von „Art but fair Österreich“, am Mittwoch im TT-Gespräch: „Regelmäßig werden Beschwerden von Künstlern an uns herangetragen. Erl ist, wenn man das so sagen kann, unser bester ‚Kunde‘.“ Zum Vergleich: Von den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik sei bislang noch nie eine Beschwerde eingelangt.

Öffentlich aufbegehrt hat freilich auch keiner der in Erl engagierten Künstler. „Wir garantieren jedem, der sich an uns wendet, Anonymität, vielfach ist die Angst, sich durch offenen Protest die Karriere zu verbauen, zu groß“, erklärt Sist, der selbst als Sänger international tätig ist.

Trotzdem hat die nun vornehmlich online entflammte Debatte um das Festival eine neue Dimension: Der Verdacht von sexueller Nötigung steht im Raum – und im Zentrum des Verdachts steht Gustav Kuhn, Gründer, Leiter, Dirigent und maßgeblicher Regisseur der Tiroler Festspiele Erl. Deutsche Medien – darunter die Süddeutsche Zeitung, der Deutschlandfunk und der Bayerische Rundfunk – haben das Thema bereits aufgegriffen. Kuhn selbst will sich derzeit nicht zu den Vorwürfen äußern. „Namenlosen Beschuldigungen ist schlecht beizukommen“, erklärt die Sprecherin der Festspiele, Angelika Ruge, auf Nachfrage der TT. Für die kommende Woche sei allerdings eine Pressekonferenz mit dem Festspielleiter geplant.

„Art but fair“ bereitet indessen eine Anzeige der Festspiele vor. Diese soll in den kommenden Tagen bei der Innsbrucker Staatsanwaltschaft einlangen. „Wir klagen niemanden an, sondern wollen, dass die Diskussion mit rechtsstaatlichen Mitteln geführt wird, die Vorwürfe müssen juristisch geprüft werden und gegebenenfalls verfolgt werden“, sagt Sist – und stellt klar: „Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder Kuhn wird entlastet oder entlarvt.“

Wenigstens vom Vorwurf des Lohndumpings – kolportiert werden etwa Tagessätze für Orchestermusiker in Höhe von nur 35 Euro – sehen sich die Tiroler Festspiele Erl bereits entlastet – und verweisen auf Prüfungen der jeweiligen Kontrollbehörden (Tiroler Gebietskrankenkasse, Finanzamt Kufstein/Schwaz und Finanzpolizei). „Die anonymen Vorwürfe sind ausgeräumt“, sagt Festspielsprecherin Ruge – und legt auch namentlich gezeichnete schriftliche Stellungnahmen ausgewählter Festspielkünstler vor, die das belegen sollen. Die deutsche Mezzosopranistin Alena Sautier etwa, die seit 2015 regelmäßig in Erl engagiert ist, schreibt zwar von Gagen, die „nicht mit denen der ganz großen Häuser zu vergleichen“ seien. „Aber sie sind nicht schlecht.“

Entlastende Statements von den größtenteils aus Minsk stammenden Orchestermusikern gibt es allerdings nicht. „Gerade bei diesen würden Verträge, die uns zugespielt wurden, Dumpinglöhne beweisen“, sagt „Art but fair“-Vorsitzender Christian Sist.