Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Ein Angsthase ist die Sammlerin Edith Breitkreutz keineswegs, denn die gebürtige Ostdeutsche hat mit ihrem Mann schon viele große Reisen in ferne Länder unternommen. Sie war in China und Japan, aber auch in Kambodscha, im Iran oder in Saudi-Arabien unterwegs. Der Grund für diese große Reiselust ist durchaus ungewöhnlich: Edith Breitkreutz sammelt nämlich seit mehr als zwei Jahrzehnten leidenschaftlich gerne Hasen und Eier. Im Barockkeller der Innsbrucker Hofburg können ab heute diese – auch exotischen Objekte – bewundert werden.

Edith Breitkreutz hat ihre Vorliebe für Hasen und Ostereier als Grundschullehrerin entdeckt. Sie wollte mit ihren Schülerinnen und Schülern neue Techniken, die über das reine Bemalen von Ostereiern hinausreichen, ausprobieren. Dafür fuhr sie zunächst ins nahegelegene sächsische Lausitz, eine Gegend mit einer langen Eiertradition. Dort erwarb sie ihre ersten beiden Objekte, zwei Schmuckeier, die kunstvoll in Wachsreservetechnik bemalt waren. Das war der Beginn ihrer Sammelleidenschaft. Noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs reiste Breitkreutz nach Polen und Tschechien über die Sowjet­union sogar bis nach Kasachstan.

In asiatischen und muslimischen Ländern gibt es keine Ostertradition im europäischen Sinn, trotzdem kommen Hasen- und Eiermotive in der Kunst zahlreich vor. Der Hase als mythologische Figur steht für Klugheit und ein langes Leben. Das Ei ist ein Sinnbild für Geburt und Leben. Chinesische Cloisonné-Eier in allen Größen sind genauso zu sehen wie Spielsachen aus vergangenen Tagen. Die Schau ist eine Entdeckungsreise in ferne Länder, für Familien und Schulklassen überaus geeignet.