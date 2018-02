Wien, Erl, Innsbruck – Werden professionelle Musiker in Erl mit Hungerlöhnen abgespeist? „Art but fair“, eine Ini­tiative, die sich für gerechte Arbeitsbedingungen von Musikern und Sängern einsetzt, will neue Hinweise darauf haben. Der deutsche Bratschist Philipp Weschke, er wirkte bei den Winterfestspielen in Erl als Aushilfe mit, hat sich bei „Art but fair“ gemeldet und von einer Zweiklassengesellschaft berichtet: Er selbst habe 87,50 brutto Euro pro Tag erhalten, Musiker des in Erl tätigen weißrussischen Orchesters aus Minsk dagegen nur 39 Euro pro Tag. Als erster betroffener Künstler bezieht Weschke öffentlich Stellung.

Angelika Ruge, die Sprecherin der Erler Festspiele, lässt diese Darstellung so nicht stehen. „Die Musiker des Minsker Orchesters bekommen von uns jährlich 12 Gehälter, gestaffelt nach ihrer Funktion. Für die Zeit in Erl erhalten sie zusätzlich 50 Euro brutto pro Tag“, rechnet Ruge vor. Überdies würden von Erl die Reise- und Übernachtungskosten übernommen.

Das letzte Wort ist freilich nicht gesprochen. „Art but fair“ will die Staatsanwaltschaft einschalten. Diese soll den Fall juristisch prüfen. Denn die (meist anonymen) Vorwürfe gegen Festspielleiter Gustav Kuhn sind umfassend und reichen bis hin zum Verdacht auf sexuelle Nötigung. Kuhn selbst will nächste Woche Stellung beziehen.

Bratschist Weschke berichtet indessen davon, dass Kuhn bei den Proben „ständig herumschreit“ und auch Musiker „persönlich beleidigt“.

Bei Peter Paul Skrepek, dem Vorsitzenden der Musikergewerkschaft in Wien, häufen sich Anfragen in Zusammenhang mit Erl. „Es ist bekannt, dass Musiker aus Osteuropa, speziell aus Weißrussland und der Ukraine, in Österreich für erbärmliche Gagen spielen“, sagt Skrepek. Das Entlohnungsniveau werde dadurch weiter nach unten gedrückt.

Viel an Hilfe kann die Gewerkschaft betroffenen Musikern aus dem Osten aber nicht anbieten. „Sie sind oft freischaffende Künstler ohne feste Anstellung, daher gelten kollektivvertragliche Vereinbarungen nicht“, so Skrepek. Abhilfe gegen Dumpinglöhne sieht der Gewerkschafter nur auf parlamentarischem Weg: „Der Gesetzgeber ist gefordert, Untergrenzen bei der Entlohnung von Künstlern einzuziehen.“

In der Tiroler Musikszene ist der Fall Erl Tagesgespräch. „Wir wissen, dass in Erl sehr schlecht bezahlt wird“, sagt ein einheimischer Orchestermusiker, der ungenannt bleiben möchte. Nach seinen Angaben liegt ein üblicher Tagsatz für einen freiberuflichen Musiker in Tirol bei 150 Euro brutto pro Tag. Proben im Ausmaß von fünf Stunden seien darin enthalten.

Besser ergeht es Orchestermusikern mit fester Anstellung. Insider beziffern ein seriöses Einstiegsgehalt mit 2500 Euro brutto/Monat. Doch egal ob fix oder frei: Es handelt sich um Musiker auf höchstem Niveau, mit Konservatoriums- oder Studienabschluss. (mark, jole)