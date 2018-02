Von Stefan Musil

Wien – Der Vergleich macht sicher. Wiens Opernhäuser haben sich eine Händel-Offensive verordnet. Das Theater an der Wien hat kürzlich bewiesen, wie spannend, heutig, fesselnd ein altes Oratorium wie „Saul“ sein kann. Das große Haus, die Staatsoper, nahm sich jetzt erstmals Händels „Ariodante“ vor, 1735 in London uraufgeführt. Ein Stück, das im Mittelalter in Schottland spielt. Der Vasall Ariodante soll seine Geliebte, die Königstochter Ginevra, heiraten. Eine Intrige vereitelt das. Ginevra wird der Untreue bezichtigt, Ariodante stürzt sich ins Meer, wird fälschlich für tot gehalten. Doch alles klärt sich. Am Ende wird geheiratet.

Eine für Händel geradezu klare, packende Handlung. Doch während im Theater an der Wien Claus Guth exemplarisch vorführte, wie Musiktheater gehen muss, setzt die Staatsoper erneut auf den Regisseur David McVicar. Somit auf braves, biederes Ausstattungstheater, das seine Zeit längst hinter sich hat. Gerade eine Barockoper mit ihren langen Arien bräuchte weit mehr Konzept und Geist als das Arrangement von Sängern an der Rampe. Was also Guth bei „Saul“ mit ein paar wenigen Blicken und Gesten verdeutlichen kann, findet nicht einmal im Ansatz auf der Staatsopernbühne statt. Zum Beispiel: Während sich Hofdame Dalinda nach Liebe verzehrt, ihre Arie dabei wie bei einer konzertanten Aufführung abliefert, decken im Hintergrund ein paar Lakaien die Tafel. Aktion, Affekt, Gefühle, Beziehung werden von McVicar szenisch nicht einmal angedacht. Die Personen werden arrangiert, platziert, deponiert, während die einzige Dynamik durch Nebensächlichkeiten ins Spiel gebracht wird. Also werden im Hintergrund Steinmauerteile durch die Gegend geschoben oder es schleppt ein Diener während einer Arie einen Stuhl auf die Bühne. Und wenn gar nichts mehr geht, beginnt es zu schneien. Dass die vielen Tänze, die Händel hier komponiert hat, noch dazu in einer drittklassigen Musical-Choreographie stattfinden, rundet das öde szenische Bild ab, das sich vor allem Dirigent William Christie bei seinem Staatsoperndebüt nicht verdient hat. Der große alte Mann der Barockmusik ist der einsame Pluspunkt des Abends. Mit seinem Ensemble Les Arts Florissants leitet und begleitet er diesen „Ariodante“ mit großer Stilsicherheit und sehr klangschön gekonnt.

Ähnliches würde man gerne auch von der Sängerfront berichten. Hier schafft es zumindest Countertenor Christophe Dumaux auf gleichem Niveau als Bösewicht Polinesso zu überzeugen. Nur Chen Reiss als zart lyrische Ginevra kommt ihm nahe, während ihr Ariodante stark enttäuscht. Sarah Connolly singt ihn und hat für diese extreme Rolle ihren stimmlichen Zenit überschritten, klingt kraftlos mürbe in ihren Koloraturen, zu bemüht in der Höhe. Auch die übrige Besetzung entspricht nicht dem Rang des Hauses: Hila Fahimas Stimme ist für die Partie der Dalinda zu klein und zu wenig flexibel, Tenor Rainer Trost müht sich ebenso mit dem Lurcanio, und beim jungen Bass Wilhelm Schwinghammer überrascht, wie alt ihm der schottische König gelingt. Ein großer Abend, eine Erstaufführung müsste anders aussehen und klingen!