Von Joachim Leitner

Innsbruck – Das Adjektiv „mitreißend“ fällt oft, wenn in Nachbetrachtungen wie den vorliegenden vom Tanz die Rede ist. Und es bietet sich auch für die Premiere der Choreografien-Compilation „Masterpieces“ am Samstagabend im Großen Haus des Tiroler Landestheaters an. Allerdings darf man es diesmal wörtlich verstanden wissen: Ja, das Publikum wurde tatsächlich mitgerissen. Zumindest ausgewählte Teile davon. Die nämlich wurden in Ohad Naharins Choreographie „Minus 16“ von der TLT-Tanzcompany auf die Bühne geholt – um sich mit den Profis im Mambo zu versuchen und zu Dean Martins „Sway“ zu schwelgen. Solche Einfälle haben Fremdschampotenzial: Hier allerdings geht alles glatt. Mehr noch: Am Ende bleibt nur ein solches Zufalls­pärchen übrig, tanzt engumschlungen Schleicher. Anrührender hätte sich dieses Bild nicht inszenieren lassen. Wer nicht mitgerissen wurde, war also wenigstens hingerissen.

Bevor er seine Tänzer ins Publikum schickte, stellte Naharin ihnen Stühle als Requisit auf die ansonsten leere Bühne: Auch hier war das Ergebnis ebenso spektakulär wie unorthodox. Unorthodox war denn auch die Musikauswahl, mit und gegen die das Ensemble lustvoll ankämpfte: „Somewhere over the Rainbow“ (allerdings elektronisch aufgemotzt von 1990er-Jahre-Party-Ikone Marusha), neu arrangierte Traditionals aus Israel („Echad Mi Yodea“), Klassisches von Vivaldi und Chopin.

Vor der Pause standen mit Jirí Kyliáns „Petite Mort“ und „Sechs Tänze“ zwei Arbeiten vergleichsweise konventionellen Zuschnitts auf dem Programm. Noch davor, gewissermaßen als Pausenclown­einlage, die nahtlos in „Minus 16“ überging, deklinierte sich Ensemblemitglied Samuel Francis Pereira durchs gängige Yoga-Lehrbuch und übersetzte die Verrenk-Figuren in famos gezuckten Slapstick. Wer zum Umtrunk ins Foyer eilte, verpasste einiges.

Jirí Kylián erforschte in seinen zwei Arbeiten, die den Abend eröffneten, nur auf den ersten Blick leichtfüßige Mozart-Kompositionen, die trotz beinahe burlesker Passagen um einen ernsten Kern kreisen. Verhandelt werden nicht zuletzt Geschlechter- und folglich Machtverhältnisse. Immer wieder wird dabei auch auf Motive aus dem Bildrepertoire des Religiösen angespielt, die durchwegs als drastische Formen der Unterdrückung gedeutet werden. Dazwischen freilich tummeln sich bedrohliche Doppelgänger und bedrohte Liebchen mit forderndem Blick. Bemühtes Begehren (zumeist in männlicher Gestalt) trifft auf flinke Widerspenstigkeit der Tänzerinnen. So wird vor allem „Petite Mort“ zu einem fein getakteten, bisweilen brutalen, dann wieder leise ironischem Mit- und Gegeneinander der Körper – und der Ideen, für die sie stehen.

In „Sechs Tänze“ hingegen sind es Maschinenmenschen und Körperkarikaturen, die die musikalische Grundlage – Mozarts beschwingt heitere „Sechs Deutsche Tänze“ – immer wieder konterkarieren: Kylián setzt nicht zuletzt irrwitzige Ausbruchsversuche in Szene. Wenn sie scheitern, bleibt die Flucht in den Galgenhumor, wenn etwa ein grotesker Degenschwinger seinen kleinen Kompagnon noch einen Kopf kürzer macht.