Erl, Innsbruck – Gustav Kuhn, der Chef der Tiroler Fest­spiele in Erl, hat gestern erstmals Stellung bezogen zu jenen Vorwürfen, die, großteils anonym, aus der Künstlerschaft gegen ihn erhoben werden. Von Lohndumping und despotischem Auftreten Kuhns ist die Rede – und von sexuellem Fehlverhalten.

Für Kuhn sind die Vorwürfe samt und sonders „Irrsinn und völliger Unfug“, wie er im Gespräch mit der TT erklärt. „Jeder kann zu den Proben nach Erl kommen und mit den Künstlern darüber sprechen, wie sie behandelt werden“, sagt der 72-Jährige. Er vermutet hinter den Anschuldigungen „eine gewisse Frustration jener, die bei den Festspielen nicht mehr mitwirken dürfen“.

Kuhn weist es empört zurück, dass Künstlerinnen in Erl für sexuelle Handlungen Rollen erhalten haben oder für das Orchester besetzt worden sein sollen: „Eine Besetzungscouch gibt es vielleicht in Hollywood, ganz sicher aber nicht in meinem Büro in Erl.“ Er könne die Besetzung gar nicht im Alleingang vergeben: „Bei uns spielen oder singen nur jene, die am besten spielen oder singen.“

Kuhn versucht die Vorwürfe mit Humor zu sehen: „Ich bin dem weiblichen Geschlecht mehr zugeneigt als dem männlichen. Das ist aber auch schon alles.“

Dass bei den Proben mitunter harte Worte fallen, gesteht der Festspielleiter ein. „Es kann sein, dass ich Dinge sage, die man vielleicht besser nicht sagt.“ Es sei auch nicht einfach, „einer Sängerin zu erklären, dass es für sie besser ist, sich einen anderen Beruf zu suchen“. Und wenn dasselbe Problem bei den Proben wiederholt auftritt, komme es eben vor, dass er sich die technischen Mitarbeiter zur Brust nehme und frage: „Seid ihr alles Amateure?“

Das Kapitel Entlohnung der Orchestermusiker hält Kuhn „für ausreichend besprochen und geprüft“. Schließlich hatt­e Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) die Erler Löhne als „im Rahmen des Kollektivvertrags“ bezeichnet. Eine Ungleichbehandlung von Musikern stellt Kuhn in Abrede: „Es werden alle gleich bezahlt, egal, ob sie aus Minsk in Weißrussland stammen oder aus dem Westen.“

Die Tagsätze der Musiker aus Minsk sollen unter 40 Eur­o brutto liegen. Kuhn spricht von „im Schnitt 65 Eur­o pro Tag“. Überdies würden Reisekosten und Quartier von Erl bezahlt. „Natürlich sind die Gagen aber unterschiedlich, abhängig von der Qualifikation und Position der Künstler“, sagt Kuhn.“

„Ich bin ein Mensch mit starkem Rechtsempfinden und unterwerfe mich jeder Gerichtsentscheidung“, meint Kuhn im Hinblick auf das juristische Nachspiel.

Juristisch wird der Fall Erl auf zwei Ebenen verhandelt: Kuhn hat gegen die online erhobenen Vorwürfe rechtliche Schritte eingeleitet. Die Initiative „Art but fair“ will ihrerseits im Namen von Künstlern Anzeige gegen Kuhn bei der Staatsanwaltschaft erstatten, um die Vorwürfe prüfen zu lassen. Bis gestern lag die Anzeige nach Auskunft von Staatsanwaltsprecher Hansjörg Mayr noch nicht vor.

Für eine gerichtliche Prüfung hatte sich zuletzt auch LH-Vize Ingrid Felipe (Grüne) ausgesprochen. Schließlich unterstützt das Land Tirol die Festspiele mit einer (erst 2017 deutlich erhöhten) Förderung von 1,15 Mio. Euro pro Jahr.

Kuhn selbst ist an Aufklärung „am meisten interessiert“, wie er sagt. Schließlich steht der Ruf der Festspiele auf dem Spiel. Der Erl-Verantwortliche würde es daher begrüßen, wenn der Landesrechnungshof die Festspiele einer Sonderprüfung unterzieht. „Dann würde sich zeigen, dass bei uns alles in Ordnung ist.“ (mark)